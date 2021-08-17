Эксперты: Пока в Калининград едут из других регионов, цены на жилье не упадут

С начала года стоимость квадратного метра непрерывно росла, но сейчас немного притормозила. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде уже этой осенью может начаться падение цен на недвижимость. Такой весьма спорный прогноз в эфире радиостанции «Business FM Калининград» озвучил руководитель агентства недвижимости «Авеню-Риэлт» Марат Субхангулов. Первыми снижать цены, по мнению эксперта, начнут владельцы квартир в новостройках, а через несколько месяцев отреагируют и застройщики.

Мы поговорили с другими экспертами о ценах на первичное и вторичное жилье в Калининграде.

Первичка

По словам руководителя компании «РемЖилСтрой» Ирины Губко, в Калининграде в течение нескольких месяцев наблюдается стабилизация цен, прежнего роста нет.

- Самый активный месяц продаж - сентябрь. Подождем, когда все вернутся из отпусков, и посмотрим, что произойдет с ценами, как поведут себя застройщики. Мы, например, даже сделали акцию и понизили цены, так как у нас упали продажи. В сентябре-октябре я прогнозирую стабилизацию цен. Застройщики, у которых много проектов и домов, продают более активно. Они, возможно, застабилизируют цены. Застройщики помельче, у которых один-два проекта, могут даже понижать цены, потому что продажи у них будут падать, - говорит Ирина Губко.

По ее словам, стабилизация связана с успокоившимся курсом валют и с ужесточением банками требований к выдаче кредитов. Класс заемщиков сокращается. При этом строительные материалы не дешевеют. А сантехника по сравнению с прошлым годом и вовсе подорожала в два раза.

Средняя стоимость квадратного метра в Калининграде сегодня - от 85 до 100 тысяч рублей.

- Чем меньше квартира, тем дороже квадратный метр. В Калининграде есть элитное жилье за 200 тысяч и выше. На побережье - в Зеленоградске и Светлогорске - цена за метр приближается к 300 тысячам. Это все «серый ключ», цены без отделки, - продолжает Ирина Губко.

Интересна география покупателей.

- Среди покупателей в Калининграде до 50 процентов иногородних. На побережье до 80 процентов - это иногородние. В основном покупает Северо-Запад и Дальний Восток, - отмечает эксперт.

Вторичка

В Калининграде сложился дефицит укомплектованных объектов на рынке вторичной недвижимости. То есть готовых квартир с мебелью, отделкой, кухней, счетчиками и всем прочим, необходимым для жизни. Об этом говорит руководитель риелторского агентства «Клипер недвижимость» Олег Перевалов.

- Этот сегмент продолжает идти вверх, цены растут. Причина одна - таких квартир катастрофически не хватает. Как только что-то интересное появляется, покупатели активизируются. Кто-то может сказать: «Подожду, пока цену сбросят», а через день мы им говорим, что квартиру продали. Качественных предложений, это когда с тапками заезжай и живи, в Калининграде не хватает. Хорошие варианты разметают за день-два, - говорит Олег Перевалов.

При этом, по словам риелтора, часто возникают «битвы» за квартиру в формате аукциона, когда покупатели предлагают побольше, лишь бы оставить понравившийся вариант за собой.

В Калининграде достаточно много квартир со старым ремонтом 30-40-летней давности. Цены на жилье в домах 70-80-х годов могут стагнировать - все зависит от этажа, чистоты в подъезде, соседей и прочих тонкостей.

- Люди готовы переплатить, залезть в дополнительную ипотеку, но покупать качественное жилье и наслаждаться жизнью, нежели брать старый ремонт и переделывать. Потому что косметическим ремонтом часто не обойтись, нужно затевать капитальный, а это вложения, - объясняет Перевалов.

Третья категория жилья - неликвид. Это морально устаревшие немецкие дома, хрущевки, последние этажи, частичные удобства, старые коммуникации. Этот сегмент постепенно дешевеет.

- Сегодня 3-комнатную квартиру с центральным отоплением в домах 80-90-х годов в Московском районе можно купить от 4,2-4,8 млн рублей. Но сложно найти 1-комнатную квартиру в центральной части города, на Колоскова или у Верхнего озера, или евродвушку (кухня-гостиная + небольшая спальня) - такие квартиры от 6 миллионов и выше, и за ними охотятся, - говорит Олег Перевалов.

По его мнению, стагнация цен на жилье если и будет, то на несколько месяцев:

- Ждать падения цен я бы не стал. Пока в Калининградскую область едут люди из регионов, где жилье стоит дороже, чем у нас, цены не упадут. Буквально сегодня общался с приезжими с Камчатки. Они удивились нашим ценам в 150-180 тысяч за квадратный метр жилья и назвали это сказкой. Потому что у них 110 тысяч стоит метр в старенькой пятиэтажке, - рассказывает риелтор. - Доля иногородних покупателей у нас остается высокой. К нам едут со всей России: Хабаровск, Камчатка, Челябинск, Новосибирск, даже Сочи. Цены в Калининградской области откатятся назад только тогда, когда к нам перестанут ехать.