Фантастические твари в Калининграде: нашествие богомолов, ящерица без ног и бабочка-колибри

Этого красавца-богомола обнаружили в Холмогоровке. Фото: предоставлено читателем

Все чаще в Калининградской области стали встречать ну совсем уж нетипичных для наших широт живых существ. Только за последнюю неделю - сразу несколько случаев.

Зеленые человечки

В Краснолесье Нестеровского района обнаружили краснокнижных богомолов. Об этом «Комсомолке» рассказал директор Виштынецкого экомузея Алексей Соколов.

- Нескольких молодых особей обнаружили в поле в окрестностях поселка, они сидели на луговых растениях. Это были зеленые и коричневатые маленькие богомолы, еще без крыльев. Место обнаружения не заставляет сомневаться в естественности сформированной популяции этого вида. Вид считается редким и занесен в Красные книги многих регионов в России, - рассказывает Соколов. - Более того, через день в соседнем поселке Смирново был найден взрослый богомол с крыльями: салатового цвета, красивый, около 10 см в длину. Богомолы - это более южный вид, но, по последним данным, он расширяет свой ареал на север. На территории нашего региона найден впервые. Интересно, что они попали в наши края и дали потомство. Переживут ли они зиму и встретим ли мы их в следующем году? Будем наблюдать.

А этот богомол попался в Краснолесье Нестеровского района. Фото: Facebook

Но, как оказалось, вовсе не обязательно ехать под Нестеров. В окрестностях Калининграда тоже есть шанс встретить диковинных насекомых! Так, богомола нашли во дворе жители поселка Холмогоровка.

- Дети гуляли и на мусорном баке заметили богомола. Визжали, кричали. Мы с мужем подошли - действительно богомол! Мы были в шоке, впервые такого увидели, - рассказывает «Комсомолке» Виктория, жительница Холмогоровки.

Оставить дома чудо-насекомое девушка не отважилась. Впрочем, желающий забрать себе богомола нашелся быстро. Это был мужчина, который увлекается энтомологией и содержит богомолов дома. У него были две самки и три самца. Теперь в их дружной компании прибавление.

С чем связано нашествие богомолов в Калининградской области - непонятно. Вероятно, они расплодились у нас за жаркие летние дни. Впрочем, этого следовало ожидать. Специалисты говорят, что в Польше, Литве, Латвии и Эстонии уже несколько лет наблюдают богомолов в дикой природе. Вот и для нас эти забавные зеленые «человечки» скоро станут нормой.

То ли птица, то ли…

Не меньше удивились и любители природы на Куршской косе, когда увидели порхающую у цветов колибри. Она зависала у садовых петуний и пила нектар с помощью длинного хоботка. Понятное дело, полет птички тут же записали на видео. Ролик посмотрели специалисты и сообщили, что это не птаха, а бабочка. Просто очень толстая и большая. Зовутся такие бражниками.

Когда бражник подлетают к цветку, его легко спутать с колибри. Фото: Википедия

В данном случае речь шла про бражника подмаренникового. Как сообщают специалисты, наш регион - в списке мест, где такие насекомые обитают, и в общем-то ничего сверхнеобычного тут нет. Но повстречать такую красавицу - большая удача.

Бражник действительно внешне напоминает колибри. Она зависает над цветами, быстро перебирая крылышками. Одна из главных отличительных черт бражника – длинный хоботок, который чаще всего превосходит размеры тела насекомого. Многие бражники занесены в Красную книгу. В России можно увидеть 50 видов.

Как говорят специалисты, эти насекомые - настоящие труженики, не хуже пчел. Большинство видов - активные мигранты. Бабочки часто перебираются на территории, которые находятся севернее мест, где они появились на свет.

А лапки где?

Нечасто встречается у нас и ящерица веретеница. Это пресмыкающееся занесено в Красную книгу и совершенно безобидно. Такую безногую ящерицу повстречал у Виштынца наш читатель Алексей. С нами он поделился фотографией веретеницы.

Похожую на змею ящерицу повстречал у Виштынца наш читатель Алексей. Фото: Кирилл Алексеев

- Мы шли с детьми по лесной дороге и увидели змею. Сначала испугались, конечно. Но змея не уползала. Мы подошли поближе и увидели, что ее брюхо толстое, вероятно, она только что отобедала. Поэтому и была настолько медлительной и вялой, - рассказывает Алексей.

Научное название этой «змеи» - веретеница ломкая. Название ящерицы восходит к слову «веретено» из-за характерного строения тела. А ломкой она зовется потому, что, как и многие другие ящерки, в случае опасности отбрасывает хвост.

Второе ее название, медяница, было дано этой ящерице из-за бронзового или медного окраса, который нередок у представителей этого вида. Иногда по этой же причине ее называют медянкой, что приводит к путанице. Медянка - змея, род семейства ужеобразных (они не ядовиты).

Веретеница безобидна, питается насекомыми и другими беспозвоночными. У нее маленькие слабые челюсти, которыми она неспособна укусить человека.