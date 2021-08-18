Юбилей Калининградской области, год 2000-й: в ожидании конца света

По всей Земле велись разговоры о миллениуме. В Калининграде на Ленинском проспекте даже магазин такой появился Фото: Валерий Сомкин

Сегодня это вызывает улыбку. А тогда калининградцы, как и весь мир, ждали 2000 год в напряжении. Кто-то всерьез думал, что вот-вот случится Апокалипсис (не просто так в те дни вышел на экраны новый мистический боевик «Конец света»). Другие пугали «проблемой 2000»: мол, 1 января компьютеры сойдут с ума, от чего планете тоже мало не покажется.

А еще по всей Земле велись разговоры о миллениуме – дескать, шутка ли, завершается не только век, но и тысячелетие (миллениум). В Калининграде на Ленинском проспекте даже магазин такой появился. Правда, на вывеске написали «МиллеННиум. И вторую «н» убрали лишь после того, как справочная служба русского языка при Российской академии наук сделала соответствующее разъяснение.

Вот и президент России Борис Ельцин свой неожиданный досрочный уход с должности тоже приурочил к «магической дате в нашей истории», 31 декабря 1999-го новогоднее телеобращение начав с того, что «наступает 2000 год – новый век, новое тысячелетие». Знающие люди потом уточнили, что на самом деле миллениум наступит только через год. С компьютерами тоже разобрались, а конца света, к счастью, не случилось. Но зато произошло много чего другого.

Маски сброшены!

2000 год стал счастливым для Евгения Гришковца. До этого он был широко известен в основном лишь в узких кругах Кемерово. Решив начать новую жизнь, он переехал в Калининград. И то ли воздух у нас особенный, то ли просто время пришло, а только уже вскоре на новом месте дела у Гришковца пошли на лад.

Первый крупный успех – 21 января 2000-го в Москве он получил премию «Антибукер» за пьесы «Записки русского путешественника» и «Зима». А уже 27 марта стал героем театрального фестиваля «Золотая маска». Во-первых, моноспектакль Гришковца «Как я съел собаку» победил в номинации «Новация в драматическом театре». Во-вторых, он удостоился приза критики, аккредитованной на фестивале.

При этом у нас его еще долго не считали «своим». Однако и тут однажды произойдет перелом. А с 2011 года Гришковец и вовсе – почетный гражданин Калининграда.

Один – за всех, и все – за одного

25 февраля 2000-го калининградец Юрий Федорищев вернулся домой из уникального перехода через Россию, который длился год и три месяца.

Свое путешествие он начал 16 ноября 1998-го. Переход с крайнего запада на Дальний Восток и обратно бывший воин-интернационалист посвятил 10-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. А в дальний путь отправился, чтобы по всей стране ободрить товарищей-«афганцев», многие из которых чувствовали себя никому не нужными, выброшенными за борт. Вот и захотелось собственным примером показать, что никогда не стоит отчаиваться и опускать руки.

Наиболее удаленным регионом, где Федорищев побывал, стала Камчатка. И везде ему помогали «афганцы». А в Красноярске нашего земляка встречал «генерал-губернатор» Александр Лебедь. Они были знакомы по афганскому Баграму, где Федорищев служил командиром батальона.

Взошла по-новому

4 апреля 2000-го после длительной реконструкции вернулся в строй кинотеатр «Заря». Именно тогда он обрел нынешний облик, к которому теперь все настолько привыкли, что кажется – так было всегда. А вот пришедшие на открытие калининградцы с трудом узнали старую добрую «Зарю». Впрочем, перемены всем пришлись по душе.

Открылась же «Заря» в тот день новым фильмом «Восток-Запад». В Москве его начали показывать только 7 апреля. А на состоявшуюся у нас российскую премьеру приехали Олег Меньшиков и Сергей Бодров-младший, сыгравшие в этой картине главные роли.

Самый медленный экспресс

В рамках курса на единую Европу родилась идея: пусть по ней проедет «Литературный экспресс» – поезд, пассажирами которого будут писатели всех европейских стран. Ехал он, правда, как раз неспешно. Но второе слово в его названии было данью прошлому – маршрут проложили по пути экспресса Юг-Север, который некогда соединял Западную Европу с Восточной.

Одним из пассажиров колесившего по Европе «Литературного экспресса 2000» стала калининградка Валентина Соловьева. Фото: Архив автора

В «литературный десант» включили 105 человек из 40 государств. От России в поезде ехали москвич Алексей Варламов, питерец Михаил Кураев и калининградка Валентина Соловьева (к слову, ей место в экспрессе обеспечил рассказ с символичным названием «Промежуточная станция»).

Стартовал необычный состав 7 июня 2000-го из Лиссабона, финишировал – 14 июля в Берлине. А 24-25 июня он стоял в Калининграде. И под занавес двухдневного марафона мероприятий в янтарном крае пассажиры-литераторы признались: с такой насыщенной и масштабной культурной программой мы еще не сталкивались…

Народный Герой

Командир калининградского СОБРа 36-летний майор милиции Вилорий Бусловский в августе 2000-го отправился уже в пятую командировку в Чечню. Для своих он был живой легендой. Для врагов – грозой. Одолеть его в открытом бою они не могли. И тогда в одном из домов Грозного заложили радиоуправляемый фугас. 14 сентября мимо шла военная колонна. И когда у заминированного дома оказалась машина Бусловского, террористы подорвали бомбу…

Погибший в Чечне майор милиции Вилорий Бусловский из Калининграда так и не стал Героем России, хотя был представлен к этому званию. Фото: Александр РЯБУШЕВ

На месте его гибели был установлен православный крест с памятной табличкой. Но, увы, боевые товарищи поторопились, назвав там своего командира Героем России. Это звание, несмотря на представления, ему до сих пор так и не присвоено. Как пояснили родственникам в руководстве МВД, «заслуг, предусмотренных Положением о звании Героя РФ, в его действиях не усматривается».

Педагог высшей пробы

12 октября 2000-го в Москве подвели итоги конкурса «Учитель года». И впервые в его истории лучшим из лучших стал наш земляк. А именно – преподаватель русского языка и литературы гимназии № 1 Калининграда Владимир Морар.

Педагогическая концепция Морара – сотворчество с учениками: «Стремлюсь, чтобы урок приобретал форму полилога, когда точка зрения учителя – одна из множества представленных в процессе обсуждения той или иной проблемы». Стоит ли удивляться, что ученики радовались победе педагога едва ли не больше его самого.

День за днем

8 января 2000-го в пограничном институте была освящена часовня – первый в области военный православный храм.

В марте в сверхмарафоне по Долине Смерти (США) калининградка Ирина Реутович пришла к финишу первой среди женщин и четвертой в общем зачете.

С апреля в Балтийск стали пускать всех россиян (до этого – только жителей области).

6 мая возле Южного вокзала открылся Музей железнодорожной техники.

9 мая 2000-го состоялось открытие памятника маршалу Василевскому в Калининграде. В церемонии принял участие его правнук Дима. И когда упало белое полотнище, юный скрипач сыграл для прадеда. Фото: Архив автора

26 мая в Озерске заработала ГЭС на базе бывшей немецкой гидроэлектростанции.

14 июня подводная лодка «Б-413» ошвартовалась у причала Музея Мирового океана.

В июне были установлены памятные доски в честь Героя Советского Союза Клавдии Назаровой и Эрика Цирика – участника штурма Кенигсберга, судьи международной категории, спортивного журналиста.

30 июля 2000-го, в День ВМФ, Владимир Путин впервые посетил наш регион в статусе главы государства. Фото: Валерий Маначин

12 августа среди 118 человек, погибших на атомной подводной лодке «Курск», были и выпускники Калининградского военно-морского училища: капитан-лейтенант Борис Гелетин, старший лейтенант Александр Гудков, капитан-лейтенант Олег Насиковский, капитан 3-го ранга Андрей Силогава, капитан-лейтенант Сергей Фитерер.

20 августа было освящено международное военное кладбище в Балтийске – с участием делегации из Германии (500 человек) во главе с послом ФРГ в РФ.

В сентябре в составе команды России ученик школы № 21 Денис Мацукевич выиграл серебро на чемпионате мира для теннисистов в возрасте до 14 лет.

27 сентября открылся Морской кадетский корпус имени Андрея Первозванного.

7 октября на улице Гайдара, на доме, в котором жил погибший в Чечне Герой России лейтенант милиции Алексей Бровкович, была установлена памятная доска.

В октябре на чемпионате Европы по шахматам среди юниоров в возрастной группе до 12 лет первое место занял Женя Романов из школы № 12.

5 ноября губернатор Леонид Горбенко не смог переизбраться на второй срок, проиграв Владимиру Егорову.

В ноябре на чемпионате страны по боксу в категории до 57 кг победил наш земляк Алексей Шайдулин.

29 ноября Владимир Никитин сменил Валерия Устюгова на посту спикера облдумы.

30 ноября Куршская коса была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В декабре на площади Победы впервые установили искусственную елку.