Спасенная в Балтийске туристка: «Я люблю купаться в шторм, шла веселиться, а не тонуть»

О коварных отбойных течениях, к сожалению, до сих пор знают не все отдыхающие. Фото: Александр Подгорчук

Отбойные течения, или тягуны, стали причиной гибели нескольких человек этим летом. Только за последнюю неделю на Балтийской косе спасены два человека, одного пришлось откачивать - вернули к жизни уже на песке. В районе Мечниково под Балтийском тонули две девушки, спасать их бросился мужчина. Девушки выплыли, а он погиб.

На днях в Балтийске едва не утонула туристка из Воронежа. Анастасия Валуйских приехала в Калининградскую область в отпуск с мужем. Посещение достопримечательностей и отдых на пляже - все по плану.

- Я купалась в шторм в Черном море и в Средиземном море. На волнах всегда было весело и не страшно. И в Балтийское море я зашла веселиться, а не тонуть, - рассказывает Анастасия. - Я стояла сначала по колено в воде, потом по пояс. Прыгала в волнах, потом оказалась на глубине, и меня начало утягивать. Смотрю, муж и подруга мне уже машут, мол, давай быстрее к берегу. Я плыву вперед, а меня тащит назад и волной накрывает! Я захлебываюсь, глотнула воды...

Анастасия признается, что здорово перепугалась, но до панического состояния не дошла. К ней вовремя подскочили спасатели.

- Они мне кинули буй спасательный и вытащили. Спасибо большое спасателю Николаю Баженову, это он меня спас, - говорит девушка. - Я ему безмерно благодарна.

Уже после спасения Анастасия прочитала все про коварные течения на Балтике. Хотя раньше о них ничего даже не слышала.

Николай Баженов - известный житель Балтийска. Спасателем работает много лет и спас уже больше 300 человек.

- Тонут как раз, когда течения. Волна идет массой на берег, а уходит через промоину, через яму. Сверху вода уходит, и получается то, что называют тягун, отбойное течение, рип. Он и уносит человека. Человек плывет к берегу, а его тянет в обратную сторону, - рассказывает Николай.

Он напоминает, что, попав в такое течение, нужно сохранять спокойствие, не паниковать и попытаться плыть вдоль берега.

- Но лучше вообще не попадать в течение. Не ходить в море, когда волны. Зачем играть в русскую рулетку и гадать, выплывешь или нет?! И еще - нужно купаться там, где есть спасатели, - советует спасатель.