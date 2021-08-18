«Санитарный щит» - новая инициатива партии «Единая Россия» и правительства РФ

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Партия «Единая Россия» при поддержке российского правительства составила комплекс направлений программы «Санитарный щит». Инициатива по ее внедрению будет включена в народную программу ЕР.

Как сообщает nashgorod.ru, программа будет состоять из ряда отдельных направлений, в том числе обеспечения населения достаточным запасом средств индивидуальной защиты, внедрения в массовый обиход действенных тест-систем, своевременного предупреждения распространения прогнозируемых эпидемий.

Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак объяснил, что новая программа будет базироваться на современной инфраструктуре - медицинских лабораториях, научно-исследовательских центрах, цифровых сервисах для изучения и аналитики эпидемиологических моделей.

Составление и реализация данной программы также будет способствовать более оперативной и точной диагностике инфекций для всего населения России, даже в самых удаленных населенных пунктах страны. Помимо этого, внедрение программы будет способствовать развитию лабораторной сети.

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила мнение, что из-за пандемии появилась необходимость обучения медицинских работников немного другого уровня - то есть специалистов, которые смогут напрямую решать вопросы эпидемиологической безопасности.

В следующие несколько лет правительство собирается направить около 30 миллиардов рублей на разработку и внедрение современной системы оказания медпомощи, а также полноценное обеспечение биологической безопасности населения.

О необходимости данной инициативы, которую собирается реализовать «Единая Россия», рассказала и главный санитарный врач страны Анна Попова. Она указывает на то, что новая программа будет способствовать укреплению сети лабораторий, обеспечит доступность медпомощи россиянам во всех регионах и поможет сформировать актуальную санитарную культуру.

Как сообщает официальный сайт «Единой России», ранее вопрос важности создания «щита» в области санитарной безопасности поднимал глава государства. Владимир Путин считает, что Россия должна быть готова к появлению новой опасной инфекции, чтобы оказать оперативную медицинскую поддержку гражданам и остановить распространение вируса. Планируется, что российская система здравоохранения в течение четырех дней создаст собственные тест-системы и в кратчайшие сроки обеспечит население новой эффективной вакциной отечественного выпуска.