Будет только хуже: на Калининград идет еще более сильная волна холода

Так холодно в нашем городе в августе не было уже много лет. Фото: Александр Подгорчук

На фоне непрекращающихся дождей и крепкого ветра многие калининградцы все чаще задаются вопросом, когда же в наш регион вернутся тепло и солнце. Синоптики объясняют происходящее влиянием циклона из Атлантики и дарят надежду на то, что пляжная погода еще вернется. Уже в это воскресенье Гидрометцентр прогнозирует до +20...+22 градусов, а в конце месяца - до +25.

Однако мощный атмосферный вихрь с центром над севером Балтийского моря быстро сдавать позиции не собирается.

- Практически на всей территории Европы в настоящий момент господствуют относительно прохладные воздушные массы, поступающие с севера Атлантического океана в тыловую часть циклона, - объясняют метеорологи в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Холодный фронт циклона вытесняет жаркие тропические воздушные массы к Уралу. В это же время в нашем регионе в ближайшие 3-5 дней среднесуточная температура воздуха будет стабильно на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

Предварительные прогнозы на следующую неделю выглядят пугающе. По данным Центра «Фобос», в понедельник, 23 августа, дневная температура снова уйдет ниже +20 градусов и будет падать все дальше. Во вторник синоптики ждут +18, в среду воздух остынет до +17, в четверг за окном будет всего +15 градусов! И это, напомним, днем. Ночные температуры и вовсе окажутся на уровне +8...+10 градусов.

Похожие цифры дают другие источники. Так, портал rp5.ru ждет +16 градусов уже во вторник, но при этом - без дождей.