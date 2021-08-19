На сеансы - только с прививкой или ПЦР-тестом: Как в Калининграде пройдет «Короче-2021»

Судьбу красной звездной дорожки решит погода. Фото: Александр КАТЕРУША

В прошлом году фестиваль короткометражного кино «Короче» (18+) по понятным причинам не состоялся. Поэтому в этом году к мероприятию, которое пройдет с 20 по 22 августа, особое внимание.

Главным местом действия по традиции станет кинотеатр «Заря». В пятницу, 20 августа, там на 19.30 намечен сбор гостей и звезд. Судьбу красной дорожки решит погода. После торжественной церемонии открытия в «Заре» состоится эксклюзивный показ фильма «БУМЕРанг» Петра Буслова, создавшего киноклассику нулевых «Бумер» и «Бумер. Фильм второй».

На вопрос: «Зачем создавать продолжение спустя 15 лет после выхода второй части?» - режиссер отвечает так:

- Для меня это «Бумер», но «Бумер» другой, современный, как срез того мира, о котором я рассказывал 20 лет назад, но срез современный, где реальность диктует новые социальные правила и законы, где требуется «казаться, а не быть».

Картину в «Заре» представит сам Петр Буслов. Главную роль исполнил Дмитрий Нагиев. Также в фильме играют Тимофей Трибунцев, Клим Шипенко, Роман Мадянов, Максим Виторган, Анна Уколова и другие. Фильм выйдет в широкий прокат этой осенью.

Традиционно будут организованы бесплатные кинопоказы в Центральном парке. По задумке оргкомитета они будут посвящены памяти режиссера Владимира Меньшова.

Все три дня в летнем кинотеатре будут показывать фильмы. Там же 22 августа состоится церемония закрытия и показ фильмов-победителей.

Особенностью фестиваля в этом году стали коронавирусные ограничения. На все показы в кинотеатре «Заря» и в летнем кинотеатре в Центральном парке необходимо зарегистрироваться через сайт фестиваля korochekino.ru (регистрация будет доступна за сутки до сеанса). Вход на сеансы будет осуществлен при предъявлении ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или сертификата о вакцинации (бумажная версия, QR-код, электронный документ).

Кто в жюри

В жюри «Короче-2021» вошли режиссер Юрий Быков («Майор», «Дурак»), актер Максим Лагашкин («Аритмия», «Географ глобус пропил»), актриса Марина Александрова («Мосгаз», «Домашний арест», «Екатерина»), сценарист и режиссер Анастасия Пальчикова, анимационный режиссер Константин Бронзит и оператор Сергей Козлов. Председателем жюри по традиции остается продюсер, глава студии «ПРОФИТ» Игорь Толстунов.

Жюри отсмотрит все конкурсные работы и выберет победителей в следующих номинациях: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Лучший анимационный фильм», а также будет вручен Специальный приз жюри.

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Показы в Центральном парке:

20 АВГУСТА, пятница

20.30 Короткометражный фильм «Счастливый Кукушкин» (автор сценария и главная роль - Владимир Меньшов).

21.00 «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов.

Бесплатные кинопоказы в Центральном парке будут посвящены памяти режиссера Владимира Меньшова. Фото: кадр из фильма

21 АВГУСТА, суббота

20.30 «Лед-2», реж. Жора Крыжовников.

22 АВГУСТА, воскресенье

20.00 Торжественная церемония закрытия в Центральном парке.

21.00 Концерт Калининградского симфонического оркестра.

21.30 Показ фильмов-победителей IX Российского фестиваля короткометражного кино «Короче».

Конкурсная программа, кинотеатр «Заря»:

1. «Авако», Ксения Пчелинцева, Россия, 2021.

2. «Белый гетеросексуальный мужчина», Глеб Росс, Россия, 2021.

3. «Боксбалет», Антон Дьяков, Россия, 2020.

4. «Бродяга Бро», Петр Тимофеев, Россия, 2021.

5. «Вадим на прогулке», Саша Свирский, Россия, 2021.

6. «Жизнь», Давид Топурия, Россия, 2021.

7. «За молоком», Михаил Вирон, Россия, 2020.

8. «Зимний фильм», Федор Выродов, Юрий Михайлин, Россия, 2021.

9. «...змеи в унитазе», Алена Саакян, Россия, 2021.

10. «Инопланетяне среди нас. Леонардо», Анастасия Завадская, Россия, 2021.

11. «Как разжечь потухший огонь», Сергей Филатов, Россия, 2021.

12. «Комната судьбы», Анастасия Шахватова, Россия, 2021.

13. «Марс 0037», Мария Пиотровская, Россия, 2021.

14. «Мечты», Ирина Туманова, Россия, 2020.

15. «Может ли подсолнух отвернуться от солнца?», Сергей Руссол, Владимир Еремин, 2021.

16. «Мой друг тигр», Татьяна Киселева, Россия, 2021.

17. «Женщина, Мужчина, Мужчина и еще одна Женщина», Сергей Овечко, Россия, 2021.

18. «Неделя», Юлия Пак, Россия, 2021.

19. «Огни Москвы», Кирилл Глущенко, Россия, 2020.

20. «Один день в году», Александра Лупашко, Россия, 2021.

21. «Патриотка», Аня Крайс, Россия, 2021.

22. «Перекресток», Анна Носатова, Россия, 2021.

23. «Песочница», Гарри Бардин, Россия, 2020.

24. «Подходящий день», Екатерина Шупик, Россия, 2021.

25. «Пой», Сергей Швыдкой, Россия, 2021.

26. «Полина», Дарья Михайлова, Россия, 2021.

27. «Полосатый», Татьяна Астапова, Россия, 2020.

28. «Последний гараж», Олег Афонин, Россия, 2021.

29. «Сила искусства», Мария Цветкова, Россия, 2020.

30. «Теплица», Андрей Лукьянов, Россия, 2021.

31. «Трактат о бабочках», Александр Лаврентьев, Россия, 2021.

32. «Фаза», Кирилл Лукин, Россия, 2021.

33. «Часть меня», Анна Рыжкова, Россия - Германия, 2021.

34. «Это так работает», Дмитрий Голубничий, Россия, 2020.

35. «Я слой», Анатолий Воронов, Россия, 2021.

36. «Fлюгер», Антон Филипенко, Россия, 2021.

Внеконкурсная программа, кинотеатр «Заря»:

21 АВГУСТА, суббота

17.00 «КОРОЧЕ. СЕКС»:

«Вкус», реж. Никита Бигдан, Россия.

«Гирлянда», реж. Никита Андриенко, Россия.

«Быстрые свидания», реж. Максим Капля, Россия.

«Голый король», реж. Никита Чванов, Россия.

«Диван на шестерых», реж. Мария Иситова, Казахстан.

«Замкнутый круг», реж. Алена Полякова, Россия.

«Sex-шоп», реж. Алексей Дыховичный, Россия.

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18.30 «КОРОЧЕ. ОТНОШЕНИЯ»:

«Над городом», реж. Малика Мухамеджан, Россия - Казахстан.

«6 часов», реж. Яна Чернуха, Россия.

«Жора и Кирюха», реж. Илья Григорович, Россия.

«Сестра», реж. Алина Доценко, Россия.

«Мой Бог», реж. Дарья Разумникова, Россия.

«Цугцванг», реж. Татьяна Демидова, Россия.

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20.50 «КОРОЧЕ. БУДУЩЕЕ»:

«Вовремя», реж. Надя Филатова, Россия.

«Двойник», реж. Сергей Наумов, Россия.

«Космос любит тишину», реж. Даниил Бычков, Россия.

«Пастух», реж. Илья Плюснин, Россия.

«Паук», реж. Евгений Антипов, Россия.

«Программист», реж. Асатур Авагян, Россия.

«Тепловая смерть Вселенной», реж. Евгений Бурак, Игорь Багатурия, Россия.

22 АВГУСТА, воскресенье

18.00 «КОРОЧЕ. СТРАХ»:

«Азраэль», реж. Света Кобракова, Россия.

«Мавка», реж. Анастасия Ледкова, Россия.

«Напугай меня», реж. Глеб Кульков, Россия.

«Darknet. Мышеловка», реж. Таня Вигель, Андрей Сергеев, Россия.

«Lucky», реж. Павел и Анна Григ, Россия.

«Тьма», реж. Дмитрий Москвитин, Россия.

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20.00 «КОРОЧЕ. СМЕХ»:

«Злостная коротышка», реж. Наталья Лобко, Россия.

«Про ментов-6», реж. Софья Федорова.

«Темная сделка», реж. Павел Нестратенко, Россия.

«Блюдо», реж. Никита Клименко, Россия.

«Проба», реж. Соня Озерова, Россия.

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21.30 «КОРОЧЕ. ЗВЕЗДЫ»:

«Московская горка», реж. Радда Новикова, Россия.

«Настоящий Дед Мороз», реж. Мария Тихонова, Россия.

«Мечта», реж. Виталий Покусов, Гюна Овчиева, Россия.

«Я.Бротский», реж. Аша Шовган, Россия.