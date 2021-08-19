Банк «Открытие» вернет предприятиям малого и среднего бизнеса комиссию за операции в Системе быстрых платежей

Возврат комиссии будет осуществляться автоматически, за каждый месяц в период действия программы. Получить такую компенсацию могут как действующие, так и новые клиенты банка.

Подключиться к сервису приема платежей через СБП просто: достаточно дистанционно подать заявку на сайте банка, позвонить на горячую линию или обратиться в офис банка в своем городе или регионе. Сотрудники банка помогут определить оптимальный вариант подключения предприятия к Системе быстрых платежей.

«Мы видим, как платежи по QR-кодам набирают свою популярность. Моментальное перечисление средств и низкие тарифы, позволяют предприятиям все больше и больше выбирать такой способ расчетов со своими покупателями. И сейчас, при поддержке государства, мы рады предложить своим клиентам еще более выгодные условия» - отметил начальник управления продаж департамента эквайринга банка «Открытие» Виталий Брикунов.

Система быстрых платежей работает с использованием QR-кодов. Для оплаты необходимо приложение любого банка, подключенного к СБП. Стандартная комиссия составляет 0,4% или 0,7%, в зависимости от вида деятельности предприятия. В период программы господдержки малого и среднего бизнеса эти комиссии будут полностью возвращаться предприятиям.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.