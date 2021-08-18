Железобетон и «ржавая» сталь: в Калининграде утвердили проект нового моста через Преголю

Проект нового пешеходного моста поражает своей минималистичностью. Фото: Предоставлено организаторами

Вчерашнее заседание архитектурно-градостроительного совета в Калининграде получилось насыщенным. Оно длилось почти четыре часа, под конец архитекторы порядком устали, и, возможно, еще и поэтому двум последним представленным проектам не повезло – их отправили на доработку. Речь идет о секционном жилье на улице Верещагина в Светлогорске и гостиничном комплексе, который должен появиться неподалеку. Зато проекты, которые обсуждали в начале заседания, получили зеленый свет.

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ

Открылось заседание обсуждением концепции нового пешеходного моста через Преголю, который должен соединить Старопрегольскую набережную в районе бывшей биржи и остров Канта. До этого на суд архитекторов выносили проект вантового моста, однако от такого решения было решено отказаться. Концепция, представленная специалистами из компании «Интерпуть», отличалась от первого варианта радикально. Новый мост из-за его минималистичности назвали «железной нитью», которая свяжет собор и биржу.

- Мы имеем два историко-культурных объекта – Кафедральный собор и бывшую биржу. Это главные ориентиры, - сказал архитектор «Интерпути» Виталий Русакович. - Мы ушли от вертикальной опоры с вантами, чтобы не влиять на историческую силуэтную часть. В результате и получилась своеобразная тонкая нить.

Перила моста планируется сделать из кортеновской стали, которую называют "полезной ржавчиной". Фото: Предоставлено организаторами

Мост будет состоять из двух частей – поворотной и консольной. Поворотная сможет в случае надобности разворачиваться на 90 градусов, чтобы по фарватеру реки могли пройти крупные суда. Мелкие катера и речные пароходики смогут без проблем сновать под мостом – его высота над поверхностью воды это позволяет. Интересны материалы, из которых будет сложен новый путепровод, – это железобетон и модная нынче в Калининграде кортеновская сталь, которую иногда нежно называют «полезной ржавчиной».

- Получилось очень интересно, не громоздко. Вписывается! Такого моста больше нигде нет, - высказался член градосовета, депутат областной думы Павел Федоров.

- При грамотной реализации этот проект станет достопримечательностью города, - произнес теплые слова председатель Калининградского союза архитекторов Петр Черненко.

Архитектору Олегу Васютину концепция тоже пришлась по вкусу, правда, он попросил проектировщиков предусмотреть место для велосипедистов – мол, этот вид транспорта в Калининграде бурно развивается. Однако Васютину живо возразил советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне:

- В Германии возле пешеходных зон стоят знаки для велосипедистов – чтобы спешились. Ничто не мешает поставить такие знаки перед мостом. Хорошо, что у нас развивается велосипедное движение, но есть места, где велосипедисты могли бы спешиться. Зачем им проноситься по мосту по выделенной полосе? Это зона покоя и созерцания.

Так будет выглядеть мост, когда его разведут. Фото: Предоставлено организаторами

В итоге концепцию моста приняли, попросив архитекторов кое-что доработать. В частности, предусмотреть плавный спуск на Старопрегольскую набережную (для людей с ограниченными возможностями), а также серьезно подойти к вопросу подсветки. Все-таки исторический центр города.

ДОМ ПОЖАРНЫХ

Наконец-то появилось архитектурное решение и для многострадального Дома пожарных – старинного здания из красного кирпича, расположенного на пересечении Московского проспекта и Литовского вала. Дом предложили очень аккуратно реанимировать, сохранив своеобразие его архитектуры и добавив некоторые новые элементы. Добавили, в частности, мансардный этаж, широкие окна-двери в цокольном этаже здания, открытую галерею на Московском проспекте, которая станет частью тротуара. Кроме того, в глубине комплекса должно появиться и новое здание. Он выполнено уже в современной стилистике, однако, кажется, вполне гармонирует с немецким домом. Проектировщики также предложили благоустроить внутреннюю территорию и даже протянуть пешеходный мостик через соседний ручей (бывший крепостной ров), чтобы обеспечить доступ всех желающих к Закхаймскому парку. Функционально в новом комплексе должны разместиться гостиница, апарт-отель, так называемые лофт-офисы и небольшие торговые точки или, говоря современным языком, объекты стрит-ритейла. В проекте подкупило также то, что всю территорию комплекса предлагается сделать открытой, доступной для всех горожан. Никаких заборов!

Новая концепция Дома пожарных. Фото: Предоставлено организаторами

Архитектор Сергей Гулевский после презентации проекта, кажется, был немного растроган:

- Я жил в этом районе лет 15 и, увидев этот проект, сам себе сказал: «Ну, наконец-то!» Люди сделали все деликатно, с достоинством, с пониманием места. Возможно, новое здание, которое планируется построить, слишком сурово и брутально. Но в любом случае авторов поздравляю.

- Хочу поддержать коллегу, поскольку налицо качественная европейская эстетика. Все элегантно, интересно и симпатично, - присоединился к поздравлениям Олег Васютин.

Обратите внимание на плавный переход красного кирпича в темно-серый. Очень удачный креатив авторов проекта. Фото: Предоставлено организаторами

Похожим образом высказался и Вячеслав Генне:

- У меня позитивные впечатления. Много кирпича, но есть и современные решения. Если говорить о доработках, то постарайтесь оживить тротуар со стороны Литовского вала. Сейчас он как ветродуй, как Санкт-Петербург, а должен быть френдли.

Часть тротуара на Московском проспекте станет галереей. Фото: Предоставлено организаторами

ГОСТИНИЦА В ЗЕЛЕНОГРАДСКЕ

Третий проект, который получил одобрение архитектурного сообщества, - восьмиэтажный гостиничный комплекс на первой линии Зеленоградска. Отель планируют возводить на месте недостроенной гостиницы, которая мозолит глаз местным жителям и туристам уже на протяжении четверти века.

В оценках этого проекта члены градосовета были не столь единодушны, как в случаях с мостом и Домом пожарных. Павел Федоров, например, обратил внимание на то, что проектировщики не учли в своей работе такое важное явление, как господствующие на Балтике ветра, и сделали «мертвый» угол со стороны променада. Этот угол очевидно будет продуваться. Еще один принципиальный момент, разделивший архитекторов на два лагеря, – масштаб сооружения.

Некоторых архитекторов смутила громоздкость новой гостиницы в Зеленоградске. Фото: Предоставлено организаторами

- Многоэтажная застройка убила старый Зеленоградск, а здесь снова это предлагается - восемь этажей. Кроме того, этот проект производит впечатление незаконченной стройки. И вообще, в представленной концепции мне лично непонятен замысел, - дал волю гневу архитектор Олег Копылов.

С Копыловым не согласился Петр Черненко.

- Крупные формы Зеленоградску необходимы, - твердо заявил он.

А присоединившийся к обсуждению Олег Васютин пояснил, почему именно они необходимы.

- В исторической среде нужно строить малоэтажные здания, это так. Но где здесь историческая среда? Где она в этом месте? Здесь же океан! - сказал Васютин, подразумевая, что будущее здание будет находиться в двух шагах от моря.

Новый гостиничный комплекс со стороны пирса. Фото: Предоставлено организаторами

Итог подвел главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин:

- Согласен с коллегами в том, что объект на этом месте должен быть мощным. И, кроме прочего, мы не можем еще 25 лет наблюдать на первой линии Зеленоградска недостроенное здание, нужно что-то делать. Но корректировки необходимы, предлагаю внести их в рабочем порядке. И одна из них – подумать над подсветкой здания.