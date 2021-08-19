Большинство учеников школ в России испытывают стресс перед возвращением за парты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дожили! Калининградские школьники меньше переживают перед началом учебного года, чем их родители. К такому выводу пришли специалисты онлайн-школы «Фоксфорд».

- Выяснилось, что большинство учеников школ в России испытывают стресс перед 1 сентября, - объясняют исследователи. - В Калининграде же этот показатель составляет всего 41%.

Больше остальных страдают младшеклассники - среди детишек в возрасте от 6 до 9 лет на тему «скоро в школу» переживают 78% опрошенных. Чем школьники старше, тем этот показатель ниже: дети 10-13 лет - уже 70%, 14-15-летние тинейджеры - 66%, ну а из тех, кому по 16-17, заморачиваются данной проблемой всего-то 60%. Видимо, сказывается полученный в школьных стенах жизненный опыт.

Зато родители, родители!.. Эти мотают себе нервы даже активнее первоклассников – по России 79% взрослых с беспокойством ждут начала учебного года. А калининградские папы и мамы на сей счет вообще самые-самые - 92% признались, что накануне очередного Дня знаний чувствуют себя не в своей тарелке.

Психолог Наталья Николаева призывает земляков принять неизбежное и… порадоваться тревоге. И как следует проанализировать это чувство.

- Ведь тревога может быть связана с тем, что вот-вот произойдет смена уклада, - объясняет специалист. - Лето - оно про что? Про отдых, развлечения, приключения, различные совместности. А 1 сентября мы это все отменяем, и начинаем «учиться, учиться и еще раз учиться». И вот здесь нашей с вами тревожности надо сказать спасибо, потому что именно это ощущение поможет переключиться с одного этапа жизни на другой.

Что касается анализа тревожных настроений, то здесь необходимо прислушаться к себе. Может, у вас тревога по отношению к школе с юных лет, и вы несете ее через всю свою жизнь? Может, вы испытываете чувство социального стыда за то, что вам кажется: ребенок будет неуспешен в учебе и в поведении. Поэтому накручиваете и его, и себя раньше времени. А, может, слишком много лишнего говорите при ребенке об уроках и учителях, тем самым обесценивая школьную жизнь вашего же чада?

- Важно понять, чья именно озабоченность кроется за тревогой, - продолжает Наталья Николаева. – Ваша личная, или все же ребенок вам жалуется на что-то, что беспокоит его в отношениях с учителем, одноклассниками. Если он просто без причины не хочет в школу, то, похоже, пришло время познакомить его с понятием «надо».

Отдельно психолог обращается к родителям первоклассников.

- Посмотрите на характер ребенка. Есть дети – наблюдатели, а в них родители с первых школьных дней почти насильно формируют активных холериков. Не стоит этого делать. Наблюдатель сторонится больших компаний, шумных перемен, он не будет часто поднимать руку на уроках, выходить к доске. Для них важно сформировать доверительную среду, и тогда ваш наблюдатель хорошо адаптируется, будет поступательно и безболезненно вовлекаться и в активности, и в большие коллективы, и на шум большой перемены уже не будет так остро реагировать.