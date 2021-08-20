Длившееся 7 лет следствие завершилось обвинительным приговором

В этом доме 7 лет назад и произошла жуткая расправа. Фото: УСКР по Калининградской области

То, о чем мы вам сейчас расскажем, случилось 9 мая 2014 года. С утра уже изрядно пьяный 31-летний тогда житель Мамоново пришел на улицу Таможнюю, где в этот момент находилась его 26-летняя приятельница. И с порога обвинил ее в краже принадлежащей горожанину сим-карты. Признание самодеятельный следователь в буквальном смысле этого слова выбивал: нанес женщине не менее 4 ударов кулаками в лицо и удар ногой в живот. Как впоследствии установили судмедэксперты, последний-то и стал роковым. От закрытой тупой травмы живота несчастная скончалась на месте происшествия спустя непродолжительное время.

- Долгое время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, поскольку достаточных улик для привлечения подозреваемого к уголовной ответственности получить не удавалось, - объяснила старший помощник руководителя регионального управления СКР Наталья Гацко. - Мужчина изначально занял позицию отрицания своей причастности к причинению смертельной травмы, утверждал, что последний раз виделся со своей знакомой еще за несколько дней до произошедшего. Хотя и не отрицал наличия между ними конфликта по поводу похищенной «симки».

Следователями 1-го отдела (по расследованию особо важных дел) УСКР на протяжении следующих 7 лет была проделана масштабная и кропотливая работа по установлению мельчайших подробностей всех событий того рокового дня. Допрашивались свидетели, проводились судебные экспертизы, предпринимались иные следственные и процессуальные действия. И наконец собранные доказательства позволили опровергнуть алиби подозреваемого и предъявить ему официальное обвинение в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей». Хотя сам мамоновец и по ходу предварительного следствия, и затем уже в судебном разбирательстве упорно все отрицал.

Тем не менее Багратионовский районный суд счел доводы обвинения достаточными для вынесения соответствующего приговора. И следующие 7 лет осужденному предстоит провести в стенах исправительной колонии строгого режима.