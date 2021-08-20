Битва рационализаторов: успейте заявить свою команду на «Фабрику процессов»

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Предприятия — участники национального проекта «Производительность труда» смогут посоревноваться в конкурсном треке «Фабрика процессов» в рамках первого Кубка по рационализации и производительности. Для участия подайте заявку на сайте мероприятия до 23 августа 2021 года. Командам предстоит пройти отборочный этап на базе «Фабрик процессов» Региональных центров компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

По поручению Первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова Минэкономразвития РФ совместно с «Ворлдскиллс» выступят организаторами Кубка по рационализации и производительности, который пройдёт в рамках нацпроекта. Соорганизатор мероприятия — Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

«Чтобы движение получило силу и смысл, его нужно поставить на системную основу. Речь идёт о методической работе, передаче опыта и поддержке этого движения на уровне руководителей компаний», — отметил Андрей Белоусов.

«Фабрика процессов» на Кубке рационализаторов представит собой соревновательную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе будут применять накопленные знания инструментов бережливого производства. Специалисты предприятий — участников нацпроекта, работая в команде, покажут свои навыки оптимизации производственных процессов, нахождения и устранения «узких» мест.

В рамках соревнований будет имитироваться процесс сборки пульта управления регулятора давления газа, в котором задействованы 5 операторов, 1 логист и 1 менеджер по улучшениям. Задача участников «Фабрики процессов» — за 4 часа выстроить эффективный процесс с применением инструментов бережливого производства, обеспечив выпуск 10 изделий требуемого качества в течение 20 минут с максимальной прибылью и минимальной себестоимостью.

График отборочных этапов по регионам будет составлен после проверки заявок на участие в Кубке. По итогам отборочных этапов будет сформирован рейтинг команд.

Напомним, первый Кубок по рационализации и производительности пройдёт в Екатеринбурге с 25 по 29 октября 2021 года на площадке «Екатеринбург-Экспо» и объединит более 200 участников и экспертов. Кейсы для Кубка разработаны на основе производственных задач экспертами «Росатома», «Роскосмоса» и ФЦК.

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенции в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»):

+7 (4012) 994-588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».