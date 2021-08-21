Юбилей Калининградской области, год 2001-й: мордобой на рейсе «Москва – Калининград»

Четыре года длилось противостояние губернатора Леонида Горбенко и спикера Валерия Устюгова, а когда все уже, казалось, было позади, случился скандальный «постскриптум». Фото: Валерий Маначин

«Война» между исполнительной и законодательной ветвями началась у нас с того, что в ноябре 1996-го кресло главы областной администрации занял Леонид Горбенко. Он сразу дал понять: отныне командовать парадом буду я. Но председателя облдумы Валерия Устюгова поставить в подчиненное положение не вышло. И уже в апреле 1997-го прозвенел первый тревожный звоночек, когда Горбенко отказался направить главе государства представление о присвоении Устюгову звания «Заслуженный юрист РФ». А в августе грянул гром. Губернатор пришел на заседание Думы и предложил депутатам избрать себе другого спикера. Дескать, Устюгов не сумел должным образом организовать вашу работу. Из-за чего страдает наше общее дело – труды на благо региона.

– Вся гниль вьется в областной думе, и я говорю вам, Валерий Николаевич, уходите в отставку! – бросил тогда в сердцах Горбенко.

Однако думцы не сдали председателя. И тогда Леонид Петрович пошел другим путем. Подконтрольные ему СМИ стали по любому поводу «поливать» Думу. Сама же она была посажена на голодный паек. Депутаты по полгода сидели без зарплаты – выделяемых «на Думу» денег с трудом хватало на содержание ее здания. В 1998 году на Кирова, 17, даже чуть телефоны не отключили – за неуплату. А утром 16 декабря 1999-го перед входом в Думу выросла куча навоза. Таким недвусмысленным способом свое отношение к аграрной политике думцев выразили Агропромсоюз и Союз фермеров. По их мнению, депутаты глушили инициативы, полезные для села. Губернатор же считался защитником деревни. Так что в Думе не сомневались, откуда на самом деле дул «навозный» ветер.

Противостояние ветвей власти закончилось лишь осенью 2000-го, когда Горбенко не смог переизбраться и начал пытаться вернуться в морской рыбный порт, которым руководил до губернаторства. Тогда же сменил кресло и его главный оппонент. «Отсидев» два срока на посту председателя Думы, Устюгов пошел на повышение, став членом Совета Федерации.

Казалось, былые распри в прошлом, пора всем все забыть. Однако без «постскриптума» не обошлось.

22 марта 2001-го Горбенко и Устюгов оказались вместе в одном самолете, следовавшем из Москвы в Калининград. Как только взлетели, Леонид Петрович направился к креслу Валерия Николаевича. И со словами, общий смысл которых «вот тебе за все», попытался двинуть кулаком в лицо заклятому другу. Но тот в последний момент успел увернуться.

Сидящие рядом пассажиры (среди них было немало и важных персон), оторопев на миг от происходящего, очнулись и пришли на помощь Устюгову. Горбенко усадили на его место. Все решили, что на этом инцидент исчерпан. Однако экс-губернатор считал иначе.

Самолет спокойно летел, убаюкивая пассажиров. Задремал на свою беду и Устюгов. Из сна его вырвала боль. Оказывается, Горбенко опять пришел и на сей раз не промахнулся. Так что теперь политических оппонентов окружающим пришлось уже разнимать.

Устюгов после этого долго не мог прийти в себя. Зато Горбенко сразу же успокоился. И мирно уснул с видом человека, который наконец исполнил свой гражданский долг…

О «небесном скандале» в те дни наперебой сообщали и федеральные, и зарубежные СМИ. Все ждали какого-то продолжения. Шутили: теперь Устюгов должен вызвать Горбенко на дуэль. Но, вопреки ожиданиям, конфликт не получил развития – и вспыхнувший к нему интерес постепенно угас.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Ходят слухи, что область могут отдать за долги»

24 декабря 2001-го Владимир Путин пообщался с калининградцами во время своей первой прямой линии

В Калининграде площадку для пилотного телемоста с президентом устроили на площади Василевского. На улице в тот день было минус 12 и пронизывающий ветерок. Но ради того, чтобы задать вопрос главе государства, калининградцы были готовы потерпеть.

Вести нашу часть эфира доверили тогдашнему собкору ОРТ (ныне – Первый канал) Олегу Грознецкому. И когда катившийся по стране телемарафон добрался до нас, задать вопрос он предложил преподавателю БГА Луизе Москвиной:

– И меня, и моих коллег волнует вопрос наркомании. Наркотики распространяют даже в школах. Но это ведь не только калининградская проблема, но и проблема всей страны. И хотелось бы узнать: каким образом правительство будет бороться с наркоторговлей?

Самый первый «прямой» калининградский вопрос президенту задала Луиза Москвина. Фото: Валерий Маначин

Пока президент отвечал, вокруг шушукались: нашла о чем спросить! Затем прямая линия ушла в другой регион. Возник ропот: почему кому-то дают задать по три вопроса, а нам – всего один?! Телевизионщики успокаивали: должно быть еще одно включение. Через час мы действительно вернулись в эфир. Люди в толпе перед камерой стояли разные, однако возможность спросить опять (совпадение, наверное) получил представитель БГА – студент Павел Зелинский:

– У нас часто ходят слухи, что область вроде могут отдать за долги, так как были большие займы у немецких банков у прошлой администрации области, и считается, что не лишены основания эти слухи, что нас могут отдать.

Возникло оживление – в связи с тем, что наши страны-соседи готовились войти в ЕС, тема эта была актуальной. Не смог сдержать эмоций и Путин. Отвечая, даже готов был сложить фигуру из трех пальцев, но не сделал этого «в силу воспитания». А в общем – успокоил: никто вас никому отдавать не собирается.

На том для нас первая прямая линия с президентом и завершилась.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

На Новый 2001 год на площади Победы впервые была установлена искусственная елка.

В январе в бывшем кинотеатре «Москва» открылся культурно-досуговый центр.

В феврале калининградец Эдуард Ахраменко завоевал Кубок России по гиревому спорту в категории до 90 кг.

21 февраля Ирина Вершинина стала первым региональным уполномоченным по правам человека (омбудсменом).

5 марта Центр планирования семьи и репродукции справил новоселье на улице Комсомольской.

31 марта область посетил президент Литвы Валдас Адамкус.

В ночь с 13 на 14 апреля научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев» ошвартовалось у Музея Мирового океана.

В апреле на чемпионате России по боксу в категории до 57 кг лучшим стал наш земляк Алексей Шайдулин.

3 мая после реконструкции вернулся в строй кинотеатр «Родина» (ныне – «Киноленд»).

23 мая на переезде в Черняховске водитель автобуса решил проскочить перед поездом. В результате столкновения 15 человек погибли, еще 15 пострадали.

26 мая у нас появились первые маршрутки. Номеров у маршрутов не имелось, начинались все от Северного вокзала, а конечной у одного была Набережная Ветеранов, у второго – улица Ясная, у третьего – Интернациональная.

С 10 июня поезд, курсирующий между Калининградом и Санкт-Петербургом, вынужден был начать ходить в объезд Латвии. Время в пути увеличилось сразу на 10 часов.

28 июля был открыт памятник Александру Маринеско. На церемонию приехали его дочери, которым очень понравилась работа скульптора Федора Мороза.

4 августа на Доме искусств открыли памятную доску мэру Игорю Кожемякину, 20 декабря – мемориальный знак, посвященный поэту Николаю Гумилеву.

1 сентября в школе № 49, которая в июле получила имя погибшего в Грозном командира калининградского СОБРа Вилория Бусловского, открыли доску его в честь. А 25 октября 43-я школа стала имени Героя России Алексея Бровковича, также установив памятную доску (как и Бусловский, он был собровцем и тоже погиб в Чечне).

6 сентября в финале первенства страны среди юношей 1985 года рождения воспитанники футбольной школы «Балтика» завоевали звание чемпионов РФ.

25 ноября в Морском соборе Георгия Победоносца в Балтийске установили раку с частицей мощей святого адмирала Федора Ушакова.

21 декабря на Бассейной, 42, премьерой оперетты «Летучая мышь» открылся Музыкальный театр.