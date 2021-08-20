«ЕР»: Новый учебный год начнется для школьников в привычном очном формате

.

Депутаты “Единой России” не согласны с дискриминацией преподавателей и школьников по признаку вакцинирования. Представители партии уверены, что с 1 сентября все учащиеся должны приступить к школьным занятиям в очном формате.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова провела встречу с главой Министерства просвещения РФ Сергеем Кравцовым, посвященную режиму работы школ в новом учебном году. Как сообщает nashgorod.ru, в ходе обсуждений были затронуты нюансы организации процесса обучения в школах с учетом правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

По итогам организованных обсуждений Кузнецова уточнила, что в ближайшее время в стране не планируется переход на дистанционное обучение.

Омбудсмен уверена, что с 1 сентября школьники должны начать учебу в привычном формате. Образовательные учреждения провели всю необходимую работу для обеспечения ученикам и педагогам безопасных условий обучения. “Дети будут учиться очно”, – подытожила Кузнецова.

Она подчеркивает, что из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции вопрос о массовой вакцинации по-прежнему остается на повестке дня. Но тем не менее важность проведения прививочной кампании не означает, что прививки будут ставиться в принудительном порядке. Омбудсмен отмечает, что как-либо ограничивать преподавателей и школьников, которые не вакцинировались, нельзя.

Сергей Кравцов также подтвердил решение о том, что удаленка не будет вводиться с началом нового учебного года. Министр просвещения подчеркнул, что ведомство разработало отдельные меры эпидемиологической безопасности для каждого субъекта РФ, которые будут способствовать ограничению распространения коронавируса и сделают образовательный процесс в стенах школ максимально безопасным.

Как сообщает официальный сайт “Единой России”, ранее партии удалось добиться того, что учащиеся высших и среднеспециальных учебных заведений сами будут решать, делать им прививки от коронавируса или нет. Наличие или отсутствие сертификата о прививке не должно накладывать каких-либо ограничений на обучение и проживание в общежитии. Ректоры главных российских университетов одобрили такую позицию ЕР.

«В условиях новых реалий, безусловно, особое внимание уделяется эпидемиологической безопасности детей. Чтобы дети могли учиться очно, в нашем регионе вводится целый ряд мер. Во всех образовательных организациях области проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия. Обязательное проведение генеральной уборки перед открытием, ежедневные утренние фильтры при входе в здание школы. Также усилен дезинфекционный режим, созданы условия для соблюдения правил личной гигиены, за каждым классом закреплены отдельные кабинеты.

Учебный процесс организован по специально разработанному расписанию уроков, график посещения столовой создан с целью минимизации контактов обучающихся», - рассказала депутат Калининградской областной думы, член фракции «Единой России» Лариса Швалкене.