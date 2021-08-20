ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

«РОВЕСНИКИ – 2021»

1. Общие положения

1.1 Организаторы и цели конкурса

1.1.1 Организатором Конкурса является ООО «Комсомольская правда – Калининград» (далее – Организатор).

1.1.2 Конкурс проводится на территории г. Калининграда и Калининградской области на сайте kp.ru и аккаунтах в соц. сетях Instagram, VK, Facebook, Одноклассники.

1 этап – с 21 августа по 31 августа 2021 г. включительно (до 23 ч.59 мин.) по местному времени. Сбор заявок.

2 этап – с 31 августа по 7 сентября 12 ч. 00 мин по местному времени. Продолжение сбора заявок (при необходимости).

3 этап – с 7 сентября 2021 г. 12 ч. 00 мин. до 8 сентября 2021 г. 12 ч. 00 мин по местному времени. Выбор пятерых победителей при помощи программы-рандомайзера.

4 этап – 8 сентября 2021 г. Вручение денежных призов.

1.2. Цели и задачи конкурса

Цели конкурса:

- повышение интереса и лояльности к деятельности ООО «Комсомольская правда – Калининград» – газете «Комсомольская правда – Калининград», сайту kp.ru; аккаунтам в социальных сетях;

- привлечение молодой (25+ лет) аудитории;

- повышение узнаваемости бренда;

- увеличение количества подписчиков в социальных сетях.

Задачи конкурса:

- привлечение к участию в Конкурсе молодой аудитории Калининградской области;

- вовлечение в Конкурс жителей Калининградской области (посетителей сайта kp.ru, соцсетей «Комсомольской правды – Калининград»);

- информационное освещение Конкурса;

- поощрение победителя жеребьёвки.

1.3. Предмет и участники Конкурса

1.3.1.В данном Конкурсе проводится выбор победителя денежного розыгрыша, что определяется программой-рандомайзером.

1.3.2. В Конкурсе могут принять участие подписчики аккаунтов «Комсомольская правда – Калининград» в Instagram, VK, Facebook, Одноклассники (далее – Участники).

1.3.3. Выдвигать кандидатуру на участие в Конкурсе могут только сами кандидаты.

1.3.4. Участникам конкурса должно исполниться или уже исполнилось 25 лет в 2021 году.

2. Порядок проведения Конкурса.

2.1. Чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо до окончания 1 и 2 этапа Конкурса разместить на открытой личной странице Instagram, VK, Facebook, Одноклассники фотопортрет Участника с любым экземпляром газеты «Комсомольская правда – Калининград» с хэштегом #намскомсомолкой25 и отметкой аккаунта Организатора. Также Участнику необходимо оставить комментарий по ссылке в той социальной сети, в которой Участник разместил заявку: https://www.instagram.com/p/ДОБАВИТЬ КОГДА БУДЕТ ПОСТ/

2.2. Если заявка на участие в Конкурсе содержит неполную информацию, такая заявка может быть отклонена Организатором. Организатор оставляет за собой право, но не обязанность, связаться с Заявителем и запросить недостающую информацию.

2.3. Подав заявку на Конкурс, Заявитель соглашается с условиями Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:

- на публикацию фотографий в газете «Комсомольская правда – Калининград», на сайте kp.ru, и на страницах в социальных сетях Организатора;

- на использование фотографий для внутренних отчетов Организатора;

- на использование фотографий в печатных и рекламных материалах ООО «КП-Калининград», не связанных с данным Конкурсом;

- на обработку персональных данных.

3. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

3.1. Определение победителей Конкурса проводится случайным образом. В течение 3 этапа Конкурса, фотографии участников и информация о них размещается на специальной странице Конкурса.

3.2. Организатор полагается на добропорядочность Заявителей и Участников в ходе проведения Конкурса и не несет ответственности за неправомерное участие в розыгрыше. Организатор оставляет за собой право выбрать любой законный способ проверки возраста участника. Организатор по своему усмотрению может признать недействительной заявку на участие в Конкурсе, а также на любом этапе Конкурса отстранить от участия.

3.4. Организатор оставляет за собой право продлить первый этап Конкурса.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

4.1. Информация до победителей доводится посредством личных сообщений от аккаунтов Организатоора в социальных сетях, согласно п. 2.1. не позднее 8 сентября 2021 г.

4.2. Вручение Призов победителю Конкурса осуществляется после подведения итогов Конкурса.

4.3. Вручение призов победителю состоится в редакции газеты «Комсомольская правда – Калининград» 8 сентября 2021 г. Организаторы оставляют за собой право менять дату и время проведение награждения победителя.

4.4. Если Организатору не удалось связаться с победителем в указанный срок, Организатор опубликует результаты Конкурса в газете «Комсомольская правда – Калининград», на сайте kp.ru и на своих страницах в социальных сетях.

4.5. Победитель может забрать приз в течение месяца после объявления результатов Конкурса.

Участие в Конкурсе бесплатно.

Генеральный директор Майорова Е.Д.