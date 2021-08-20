Нам - 25: «Комсомолка» дарит ровесникам-калининградцам по 5 000 рублей!

Сделайте свое фото вместе с любым номером «Комсомолки» в руках - и вы в игре! Фото: Александр КАТЕРУША

Этим летом самое популярное издание нашей области - «Комсомольская правда» в Калининграде» - отмечает свое 25-летие. Именно столько - ровно четверть века! - на страницах любимой газеты публикуются не только федеральные, но и местные новости, интервью, репортажи и другие интересные и актуальные материалы.

Мы приглашаем вас, уважаемые читатели и подписчики, разделить с нами радость по случаю солидной даты и объявляем запуск праздничного конкурса. Его участником может стать любой житель Калининградской области, кому в 2021 году тоже исполнилось или только исполнится 25 лет.

Условия - максимально простые: сделайте свое фото вместе с любым номером «Комсомолки» в руках и опубликуйте снимок с хэштегом #намскомсомолкой25 в своем аккаунте в социальных сетях (Instagram, Facebook, Vk, Одноклассники - можно хоть везде сразу). Под постом нужно написать «Участвую» в той соцсети, в которую вы вложили свой снимок.

В начале сентября с помощью сервиса @lizaonair среди всех частников конкурса мы разыграем 5 призов по 5 000 рублей каждый. При получении нужно будет лишь предъявить паспорт, подтверждающий, что вы действительно ровесник/ровесница калининградской «Комсомолки».

Ознакомиться с полными правилами конкурса можно здесь.

Желаем удачи и спасибо, что вы с нами все это время!