Страшное ДТП под Янтарным: Водителя автобуса будут судить за гибель шести человек

Авария произошла на 12-м километре автодороги «Переславское – Круглово» Фото: Иван МАРКОВ

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела по ДТП под Янтарным, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

В гибели пассажиров обвиняют 67-летнего водителя автобуса, который 27 сентября 2020 года двигался по маршруту № 120 Калининград - Синявино.

По версии следствия, на 12-м километре автодороги Переславское - Круглово водитель превысил скорость на 7 км/ч, выехал на встречную полосу и врезался в проезжающий грузовик.

В результате столкновения погибли пять пассажиров автобуса, включая 9-летнего ребенка, а также водитель грузовика. Три пассажира получили тяжелые травмы.

После аварии водитель автобуса пояснил, что потерял сознание из-за плохого самочувствия, из-за чего и выехал на встречку. Однако это версия была опровергнута показаниями свидетелей, заключениями судебно-медицинских, автотехнических экспертиз и иными доказательствами, полученными в ходе предварительного следствия.

Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.