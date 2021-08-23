Погода на неделю в Калининграде: самый холодный день лета и опять дожди

Погода все больше и больше напоминает осеннюю... Фото: Александр Подгорчук

Средняя температура нынешнего месяца в Калининграде составляет всего +17 градусов, и все идет к тому, что это будет самый холодный август с 2005 года. В ближайшие дни синоптики прогнозируют понижение температуры, так что шансов исправить положение уже просто не остается.

Впрочем, в понедельник погода нас еще немного побалует. По прогнозу Гидрометцентра России, за окном будет +20...+21, без дождя и крепкого ветра. Разве что атмосферное давление останется повышенным - 764 миллиметра ртутного столба.

Во вторник налетит северный ветер и термометр покажет лишь +16...+18. Это будет самый холодный день лета-2021, поскольку ниже +19 градусов дневная температура в Калининграде за неполные три месяца не опускалась еще ни разу.

В среду в наш город вернутся дожди. Температура так и останется в районе +18...+19 градусов, ночью - всего +7...+10. Атмосферное давление рухнет сразу на 10 пунктов - до 757 миллиметров. Порывы юго-западного ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Во второй половине недели характер погоды не изменится. Синоптики ожидают температуру не выше +19 градусов, каждый день небольшие осадки и слегка пониженное атмосферное давление.