Монополизации не будет: Алиханов не отдаст школьное питание в одни руки

Губернатор потребовал проводить нормальные торги с нормальными условиями для участников. Фото: Александр Подгорчук

Организация горячего питания в калининградских школах не должна находиться под контролем одной компании. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве заявил губернатор Антон Алиханов, добавив, что власти не допустят монополизации этого рынка

В этом году на горячее питание выделено более 1 млрд рублей, им будут обеспечено 108 тысяч школьников, уже разработано типовое двухнедельное меню. Однако власти изменят подход к выбору организаторов питания, сказал губернатор. По его словам, в области прекратилась практика прямых договоров по питанию, подрядчиков стали выбирать через конкурсные процедуры, однако их критерии необходимо скорректировать.

- Последний аукцион по школе №58 на ул. Артиллерийской показал, что если критерии проведения этих торгов останутся прежними, то у нас кроме компании «Русский пир» и аффилированных с ней компаний никого не останется. Меня эта ситуация не устраивает категорически!

Разработанные критерии для участия в торгах, действительно, оказались довольно странными. Для победы в конкурсе учитывался опыт участника, в частности, количество ранее заключенных контрактов (70 процентов) и только 30 процентов – предложенная цена.

- Даже если я, малая компания, предложила 0 рублей, просто бесплатно буду всех кормить, это не играет никакой роли. Если у меня 10 контрактов, а у конкурента – 110 контрактов, - возмутился Антон Алиханов. - Я прошу эти критерии изменить, не может быть такой ситуации, когда чем больше контрактов, тем больше шансов победить. Малые компании, у которых 10 контрактов, никогда не победят. Все эти школы окажутся в одних руках. Мне нужны нормальные торги с нормальными условиями, с максимально возможным количеством участников.

- Антон Андреевич, должно быть 3-4 крупных участника, но как показывает практика.., - взял слово «социальный» вице-премьер Илья Баринов.

- Не вам, Илья Александрович решать, 3-4 игрока должно быть, или 6-8 игроков, - начал выходить из себя Алиханов. - Это конкурентный рынок, у нас есть нормальные компании, которые работают многие годы. Я знаю структуру этого рынка. «Русский пир» не участвовал в конкурсе по школе №58, но победила компания, которая по факту является продолжением «Русского пира». И потом рассказывать басни, что это разные компании не надо.

Губернатор недвусмысленно намекнул чиновникам, что в курсе всего того, о чем говорят в регионе. И что поведение отдельных игроков рынка его «крайне смущает».

- Я очень надеюсь, что мне не придется больше выписывать предупреждения. В следующий раз я просто буду бить по голове, ну, другие люди будут, действовать в рамках юридических процедур, антикоррупционных расследований. Здесь один руководитель исполнительной власти – это я, и будет так, как я сказал. Будет конкуренция и не будет преимуществ для кого-либо. Договоренности в кабинетах, это про какой-то другой регион, не про Калининградскую область, - заявил Алиханов.