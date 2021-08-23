Жюри (слева направо): Константин Бронзит, председатель жюри - Игорь Толстунов, Анастасия Пальчикова, Марина Александрова, Сергей Козлов, Максим Лагашкин и Юрий Быков. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде отгремел IX фестиваль короткометражного кино «Короче». Церемонию открытия по традиции предваряла звездная дорожка у кинотеатра «Заря». Артистов не испугал даже дождик. Перед зрителями появились Любовь Толкалина, Антон Филипенко, Александра Ревенко, Антон Севидов из Tesla Boy, Дарья Екамасова, Екатерина Волкова, Алексей Чадов, Катерина Шпица, Юлия Хлынина, Ольга Сутулова, Владимир Яглыч, Дарья Чаруша, Дарья Михайлова, Марина Доможирова, члены жюри Юрий Быков, Марина Александрова, Сергей Козлов, Константин Бронзит, Максим Лагашкин, Анастасия Пальчикова, председатель жюри Игорь Толстунов и президент фестиваля Сергей Сельянов и другие.

Екатерина Шпица пришла в эффектном полосатом платье. Фото: Предоставлено организаторами

Артем Ткаченко и Владимир Яглыч. Фото: Предоставлено организаторами

В «Заре» было многолюдно и тепло. Пока одни пили холодненькое игристое, другие делали селфи на память. Зрительный зал постепенно наполнялся. Ни на входе в кинотеатр, ни на входе в кинозал QR-коды или сертификаты не проверяли, хотя их наличие было чуть ли не основным требованием для гостей и участников всех мастей.

Неожиданностью стало появление на сцене народного артиста Юрия Стоянова. Он не только сыграл на гитаре, но и стал ведущим церемонии, переключив все внимание и любовь зала на себя.

- Пандемия не закончилась, а мы с вами собрались. Ну клево же? Ура! Я обожаю Калининград. Потому что все в этом городе в стиле короткометражек. Решил посмотреть достопримечательности? Пожалуйста - могила Канта. Все! Конец экскурсии, - пока публика смеялась, Стоянов показал на губернатора, сидящего в первом ряду, и произнес: - Обиделся!

Юрий Стоянов стал ведущими церемонии открытия фестиваля и разогревал зал специально приготовленными шутками. Фото: Александр КАТЕРУША

Обиделся Антон Алиханов вряд ли, поскольку его тут же позвали на сцену, представив как человека, возглавляющего уникальный регион: «Это же единственное место в России, где мухи садятся на янтарь, а не на то, что обычно». Шутки для вечера Стоянов писал сам.

- Слушайте, вам 34 года! В вашем возрасте я возглавлял несчастный «Городок», а вы - целый регион. Но вы еще молодой, у вас еще все впереди в нашей стране, - сказал Стоянов, пожимая руку Алиханову.

Губернатор, сбиваясь от подколов Юрия Стоянова и хохота публики, прочитал приветствие от министра культуры Ольги Любимовой и подытожил:

- Давайте быть вместе, быть рядом друг с другом, любить друг друга, обниматься уже. Чтобы все было у нас хорошо. Всем здоровья, добра!

Позже, на закрытой вечеринке в «Заре», Антон Алиханов вел себя более раскрепощено - пел песни в микрофон, и все танцевали. Видео разлетелось по соцсетям.

Анна Михалкова появилась на закрытии фестиваля. В Калининграде у нее сейчас важная работа – съемки сериала «Васнецова». Фото: Предоставлено организаторами

На показы в «Заре» и в летнем кинотеатре Центрального парка нужно было заранее регистрироваться, и, кажется, кто хотел, с этим справился. По крайней мере в парке были аншлаги. Больше всего зрителей, конечно, собрала церемония закрытия с оркестром и показом фильмов-победителей.

Приз за лучший фильм – «Как разжечь потухший огонь» получил режиссер Сергей Филатов. Фото: Предоставлено организаторами

В этом году в основном конкурсе смотра были представлены 36 короткометражек, еще 35 работ шли вне конкурса.

КОНКРЕТНО

Кто получил награды

Приз за лучший фильм - «Как разжечь потухший огонь», реж. Сергей Филатов.

Приз за лучшую режиссуру - «Fлюгер», реж. Антон Филипенко.

Приз за лучший сценарий - «Инопланетяне среди нас. Леонардо», сценарист и режиссер Анастасия Завадская.

Приз за лучшую операторскую работу - «Авако», оператор Антон Дорушенков.

Приз за лучшую анимационную работу - «Боксбалет», реж. Антон Дьяков.

Специальный приз жюри - «Фаза», реж. Кирилл Лукин.

Диплом жюри - «Бродяга Бро», реж. Петр Тимофеев.