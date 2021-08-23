Юбилей Калининградской области, год 2002-й: Они – в Европу. А мы?

29 декабря 2002-го к нам впервые пришел грузопассажирский паром «Георг Отс». Власти обещали, что паромная линия Санкт-Петербург – Балтийск надежно свяжет область с «материком», став альтернативой поездам и самолетам. Фото: Валерий Маначин

Литва и Польша тогда уже вовсю готовились влиться в ряды Европейского союза. Как же самый западный регион России будет жить в «плену ЕС»? И прежде всего – что будет с нашим транзитом по литовской территории?

Кто только в 2002 году к нам ни приезжал, чтобы все разрулить. Так, премьер-министр РФ Михаил Касьянов навестил нас дважды – в марте и октябре. Бурную деятельность развил и председатель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Рогозин. 13 июля 2002-го президент назначил его своим спецпредставителем по переговорам с Евросоюзом по проблемам, возникающим у нашей области в связи с грядущим расширением ЕС.

А там настроены были жестко: хочешь пересечь Литву – покупай визу. Все чаще звучало: Калининград ожидает блокада. В бывшем Ленинграде лучше, чем где-то еще, знают, что это – там и появилось движение «Блокадный Калининград». Общественники выставляли в городе на Неве пикеты, собирая подписи за то, чтобы калининградцы имели право на безвизовый транзит. Собирали же их, чтобы затем представить на саммит «ЕС-РФ».

5 марта 2002-го. Губернатор Владимир Егоров встречает премьер-министра РФ Михаила Касьянова. Фото: Валерий Маначин

Саммит состоялся в Брюсселе 11 ноября 2002-го. Несмотря на позднюю осень, там было жарко. Тем не менее наша сторона добилась, чтобы в транзитных поездах россияне ездили без виз – по бесплатному упрощенному проездному документу. Попутно с 1 января 2003-го стоимость проезда была снижена до общероссийских тарифов (нас ведь возили еще и по международным расценкам). Скажем, цена за место в купе «Янтаря» упала тогда с 1600 рублей до тысячи.

А еще 29 декабря 2002-го к нам впервые пришел грузопассажирский паром «Георг Отс». И опять прозвучала «блокадная тема»: на открытии паромной линии Санкт-Петербург – Балтийск ее называли «дорогой жизни». Мол, она надежно свяжет регион с «материком», став альтернативой поездам и самолетам. Увы, не стала до сих пор, что-то все время идет не так.

ПОБЕГ

Бери шинель, айда домой

Из воинской части сбежали с оружием двое матросов

12 февраля 2002-го в Черняховске двое матросов подались в бега, прихватив с собой пару пистолетов. На поиск были брошены 500 человек, 50 единиц техники, включая вертолеты. Перепуганные обыватели «видели» дезертиров то в одном конце области, то в другом. А те отсиживались себе на даче под Черняховском.

В ночь с 14 на 15 февраля матросы покинули убежище, направившись по железной дороге в сторону Литвы. Но уже вскоре наткнулись на секрет, выставленный между поселками Фурманово и Синявино. Сдались только после предупредительной очереди в воздух.

По их словам, воинскую часть они покинули потому, что им… просто надоело служить. Инициатор побега получил четыре года лишения свободы. Напарника, учтя смягчающие обстоятельства, суд освободил от уголовного наказания.

А вот в Балтийске произошла уже трагедия. 5 августа 2002-го капитан-лейтенант Павел Липчик, заметив четверых пьяных матросов, попытался призвать их к порядку. В ответ те напали на офицера и, забив до смерти, спрятали тело в цистерне с навозной жидкостью. Однако его нашли, а всех убийц вычислили. За свое зверство матросы получили от 11 до 19 лет колонии строгого режима.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вот пуля просвистела…

25 июля 2002-го бульдозерист Павел Есьман работал в поселке Прибрежное, что рядом с Берлинским мостом. А за рекой, на другом берегу Преголи, палили из автоматов курсанты Калининградского пограничного института.

В какой-то момент Есьман вылез из бульдозера. И вдруг упал, схватившись за левую ногу. Как выяснилось, одна из пуль калибра 5,45 вырвалась за пределы стрельбища. И, пролетев полтора километра, вонзилась бульдозеристу под колено…

Пострадавший долго лечился. А институт, принеся Есьману «тысячу извинений», спешно привел стрельбище в норму. Оказалось, что здесь осела насыпь, в сторону которой ведется огонь. Давно требовалось и заменить деревянные щиты для улавливания пуль, нечаянно пущенных вверх.

ТРАГЕДИЯ

Страшным курсом Норд-Ост

Вечером 23 октября 2002-го в Москве во время показа мюзикла «Норд-Ост» был захвачен Театральный центр на Дубровке. Утром 26-го спецслужбы пустили в здание усыпляющий газ. Короткий штурм, все террористы уничтожены. Однако погибли и многие заложники. Заснув, они уже не проснулись.

Среди погибших оказался и наш земляк – 35-летний Максим Михайлов, один из лучших калининградских журналистов-радийщиков, гендиректор созданного им «О’Кей-Радио». В столицу он приехал вместе с женой. Решили сходить на модный мюзикл, а оказались в аду, вырваться из которого суждено было только Алене. Впрочем, эта боль осталась с ней. Не прошел даром для здоровья и газовый сон…

2 ноября 2002-го калининградцы провожали в последний путь Максима Михайлова, который погиб во время теракта в Театральном центре на Дубровке. Фото: Архив автора

2 ноября 2002-го калининградцы провожали Михайлова в последний путь. Гражданская панихида была устроена во Дворце культуры моряков – там, где он когда-то играл в Литературном театре, который создал его отец. И попрощаться с Максимом пришли сотни людей, многие из которых даже не были с ним знакомы.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

14 января 2002-го в драмтеатре с участием Эдиты Пьехи и Олега Газманова состоялась презентация музыкальной визитки города – дисков «Кенигсберг» и «Калининград». Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

29-30 января область находилась во власти урагана, скорость ветра достигала 34 метров в секунду. Два человека погибли: на Аллее Смелых на их машину рухнуло дерево.

С 1 марта при въезде транспортных средств на территорию Литвы стало нужно получать полис приграничного страхования гражданской ответственности.

29 марта на Балтийской косе заработал радиотаксофон – до этого телефонная связь здесь имелась только у военных.

2 апреля на улице Светлой открыли памятную доску старшему лейтенанту Александру Гудкову с атомной подлодки «Курск». А на Житомирской 9 апреля была открыта доска в честь парламентеров, предъявивших ультиматум о капитуляции коменданту Кенигсберга.

В апреле Совет Европы удостоил Калининград Доской почета за вклад в международное сотрудничество.

24 мая Балтийскому военно-морскому институту было присвоено имя адмирала Ушакова.

В июне в центре Калининграда появились первые аншлаги – столбы с указателями улиц.

С конца июня до начала сентября у нас стояла жаркая засуха, с 16 августа был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

10 июля в Балтийске у дома № 14 по улице Сенявина появилась табличка с оскорблением в адрес одного из жильцов. Оказалось, что была и граната на растяжке – решивший убрать табличку военврач Юрий Антипенко погиб.

В июле на чемпионате Европы наша лучница Оксана Козлова в составе женской команды России стала лучшей в олимпийском луке и в компаунде.

26 июля в Куликово был пущен в эксплуатацию первый в стране ветропарк.

31 августа 2002-го мэр Юрий Савенко торжественно открыл реконструированный мост на улице Театральной. Фото: Валерий Маначин

С 9 по 16 октября в ходе переписи населения в области насчитали 955 281 человек. В 1989 году было 871 159, однако прибавка произошла за счет переселенцев.

Октябрь 2002-го. Неожиданный ракурс на очередном митинге в защиту прав трудящихся. Фото: Валерий Сомкин

В октябре на чемпионате Европы по шахматам в возрастной группе до 14 лет первое место занял калининградец Евгений Романов.

22 октября возникший в конце 80-х на общественных началах музей во Фридландских воротах получил статус отдела парка имени 40-летия ВЛКСМ (ныне – Южный).

В декабре была достроена вторая половина эстакады через реку Дейма в районе Гвардейска (первую очередь возвели в 1996 году).