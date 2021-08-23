Сначала нужно будет сделать прививку от гриппа, а уже потом решать вопрос о проведении ревакцинации от коронавирусной инфекции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На вопросы «горячей линии» регионального Роспотребнадзора отвечала главный государственный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура отвечала 18 августа. За три часа поступили 49 обращений. Что интересовало жителей области? Приводим самые яркие отрывки.

О начале учебы

- Как будут работать школы в новом учебном году?

- Эпидемическая ситуация позволяет начать образовательный процесс в очном режиме. (При этом) очень важно соблюдать требования санитарного законодательства к организации образовательного процесса в период эпидемического распространения COVID-19, а также обеспечить специфическую защиту преподавателей от инфекции.

- Могут ли студента заселить в общежитие, если он не привит?

- Студены заселяются в общежитие независимо от их прививочного статуса, - ответила Елена Бабура, но при этом напомнила, что «сегодня, в условиях распространения Дельта штамма, когда заражающая доза меньше, симптоматика проявляется быстрее, в стационаре находятся именно непривитые молодые люди от 20 до 50 лет, в том числе с тяжелыми формами на аппаратах ИВЛ».

- Специфического лечения от коронавирусной инфекции, на сегодняшний день, не существует. Поэтому вся надежда на вакцинацию. Из 223 тысяч жителей области, прошедших полный курс вакцинации, заболели менее 0,5%, - отметила главный санитарный врач области.

- Может ли в детском саду быть проведен утренник с участием родителей?

- Санитарными правилами по работе образовательных организаций в период эпидемического распространения коронавирунсой инфекции запрещены массовые мероприятия. Организация мероприятий для детей из разных групп не допускается. Утренник в отдельной группе с ограниченным количеством родителей, соблюдающих профилактические меры, может быть организован.

О гриппе

- Можно ли делать прививку от гриппа вакцинированным против коронавируса?

- Конечно, можно и нужно. В прошлом году доминировал коронавирус и гриппа, как такового, не было. В этом году ситуация может поменяться, поэтому защититься от гриппа в предэпидемический период необходимо. Как только вакцины от гриппа начнут поступать в Калининградскую область, будет организована вакцинация, о начале которой Управление обязательно сообщит.

- Привилась от коронавируса в апреле. Хочу сделать прививку от гриппа и повторить от коронавируса. Как мне поступить?

- Сначала сделать прививку от гриппа, а уже потом решать вопрос о проведении ревакцинации от коронавирусной инфекции.

О вакцинах и тестах

- Сообщается о поставках вакцины «Спутник Лайт». В отличии от других прививок она однократная, то есть менее эффективная?

- Количество антител у переболевших коронавирусной инфекцией может быть разное, как и количество вируснейтрализующих антител в их структуре, т.е. антител, наиболее активно защищающих от вируса. Поэтому тем, кто переболел, спустя полгода рекомендовано получить бустерную дозу вакцины. И для этого возможно использовать «Спутник Лайт».

- Что делать с сотрудниками, которые написали отказ от прививок по постановлению главного санитарного врача области?

- Министерство труда РФ выпустило разъяснения по этому поводу. Работодатель имеет право отстранить отказника от работы или предложить вариант исполнения рабочих обязанностей в дистанционной форме. Роспотребнадзор контролирует исполнение постановления, в котором прописана необходимость достижения 60% охвата прививками. Если в организации будет зарегистрирован случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, то управлением будут организованы противоэпидемические мероприятия и от работы на период карантина будут отстранены непривитые лица. Работодатели должны разъяснять сотрудникам все риски, в том числе экономические.

- Я прилетел из Турции. Нужно ли мне сдавать тест на коронавирус?

- Согласно действующему санитарному законодательству, если гражданин РФ не вакцинирован в течение последнего года и не переболел в течение последних 6 месяцев, о чем должны быть подтверждающие сертификаты в личном кабинете на портале Госуслуг, он обязан сдать ПЦР тест на новую коронавирусную инфекцию в течение трех дней с момента приезда и разместить результат теста в личном кабинете на портале Госуслуг. Разместить необходимо в течение 4 дней с момента прибытия на территорию РФ.