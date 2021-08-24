«Такой мысли не было»: власти Черняховска отказались возвращать на улицы исторические гидранты

Теперь вместо красавца-гидранта просто яма. Фото: СОЦСЕТИ

В Калининградской области продолжают «повышать» туристическую привлекательность. В частности, в Черняховске начали убирать из центра города исторические пожарные гидранты. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Известно, что гидранты сняли как минимум на улицах Ленина и Советской, хотя, скорее всего, работы по демонтажу продолжатся. Жители Черняховска крайне возмущены происходящим и призывают власти одуматься и не уничтожать исторические артефакты. Кто-то приводит в пример Калининград. Пару лет назад красные гидранты стали пропадать в Центральном районе, однако после волны народного гнева объекты старины начали возвращать на место и даже реставрировать. Сейчас они являются неотъемлемой частью старого Калининграда.

Мы задали пару вопросов о происходящем главе администрации Черняховского городского округа Сергею Булычеву. Вот что он ответил:

- Мы провели ревизию. Эти гидранты сегодня находятся в муниципальном предприятии. Мы их приведем в порядок. У нас есть замысел в нашей водонапорной башне открыть музей инженерных достижений, которые имел когда-то Инстербург. Это экспонаты будущего музея в башне, которую мы тоже будем приводить в порядок. Решим, как их функционально использовать, может быть, они даже будут запитаны водой.

- У вас не было идеи вернуть гидранты на городские улицы? Это все-таки элементы исторической городской среды, которые должны «жить» в городе.

- Нет, такой мысли не было. Думаю, они найдут достойное место в музее.