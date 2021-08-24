Московский эксперт Наталья Зубаревич: В Калининград люди едут не на заводах работать, развивайте туризм и малый бизнес!

Наталья Зубаревич призвала региональные власти делать упор на развитие туристической отрасли. Фото: Александр Подгорчук

ЭТОТ ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Научную конференцию «Рубежи России. Геополитика, регионалистика, историческая память», проходящую в эти дни в Светлогорске, заметили на самом верху. Свое видеообращение участникам адресовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. С приветственным словом обратились министр обороны Сергей Шойгу и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин (правда, в данном случае он выступал скорее как глава Российского исторического общества). В общем, организаторы в лице Балтийского федерального университета имени Канта должны быть довольны столь четкой демонстрацией значимости проводимого мероприятия.

- Отрадно, что в год 75-летнего юбилея регион становится точкой притяжения научного сообщества, а также всех неравнодушных к истории нашего края и всей страны, - отметил губернатор Калининградской области, открывая конференцию в минувший понедельник.

И вспомнил, что точно в этот день 75 лет назад на станцию Гумбиннен прибыл первый эшелон с советскими переселенцами из Брянской области. Главной миссией представительного форума губернатор Антон Алиханов назвал защиту исторической правды. Выразив надежду, что материалы конференции переведут на английский, а также литовский и польский языки.

В начале конференции к участникам обратился Сергей Лавров. Фото: Эдуард Молчанов

Заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов в свою очередь продемонстрировал неплохое знание истории, упомянув, что на 23 августа приходится еще одно знаменательное событие:

- В этот день 78 лет назад советскими войсками был освобожден город Харьков!

Видимо, почувствовав, что общий настрой на данном этапе слишком уж углубляется в историю, ректор БФУ Александр Федоров решил напомнить о текущем моменте. И сделал довольно амбициозное заявление:

- Конференция - это не показное событие. Возможно, удастся найти новый путь развития нашего региона.

ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ И ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Новый путь искали на круглом столе «Стратегия развития Калининградской области: прошлое, настоящее, будущее». Сергей Приходько, исполнительный директор Института экономической политики имени Гайдара (Егора), попенял, что Калининградская область все время оказывается не готова к тому, что различные льготы (СЭЗ, ОЭЗ и т. д. ) когда-нибудь да заканчиваются. Президент БФУ Андрей Клемешев парировал, что в отличие от прежних лет сегодня четко обозначены федеральные интересы в регионе. А еще один представитель вуза - директор Центра балтийских исследований Геннадий Федоров напомнил о факторе эксклавности, который обуславливает хрупкость местной экономики и ее зависимость от внешних условий и конъюнктуры. И констатировал, что в такой ситуации необходим переход на инновационную модель развития.

Кто бы спорил! Равно как и о диверсификации внешних связей вкупе с развитием сельского хозяйства. Тем более что Геннадий Михайлович сообщил: Калининградская область - один из 17 регионов РФ, где сельское население в последнее время не только не уменьшилось, но даже возросло.

Кажется, примирил всех тезис, согласно которому, когда в России наблюдается экономический рост, самая западная область страны растет быстрее остальных, а когда наступает спад - падает круче всех. Тут губернатор очень к месту сообщил о завершении переговоров с некой «крупной корпорацией» (название и направление деятельности Антон Андреевич не упомянул, возможно, боясь сглазить) о строительстве в городе Немане предприятия на 2 тысячи рабочих мест.

- Надеемся, что этот проект вместе с новым заводом «Энкор Групп» (на 1,1 тысячи рабочих мест. - Ред.) создадут центры притяжения, - сказал губернатор.

И признался, что в связи с этим у правительства появилась «новая головная боль» - необходимо строить жилье для работников. К чему гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев успокаивающе присовокупил: мол, нужных специалистов еще предстоит отыскать по России, а это дело непростое.

ФЕЕРИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Вполне себе мирное и даже несколько убаюкивающее течение круглого стола нарушила Наталья Зубаревич, представлявшая Институт социальной политики ВШЭ. Она, хоть и участвовала в конференции онлайн, по видеосвязи, оказалась куда реальнее всех доселе выступавших.

- С 2014 по 2019 год рост промышленного производства у вас - ноль, а в 2020-м производство рухнуло на 6,5 процента, что больше, чем в среднем по России, - рубила доктор географических наук. - Инвестиций с 2014 по 2019 год - ноль, а в 2020 году - спад на 8 процентов при среднем показателе по России 1,4 процента.

К сожалению, Наталья Зубаревич приехать в Светлогорск не смогла - выступала по видеосвязи. Фото: Эдуард Молчанов

По мнению эксперта, «феерическим преимуществом» эксклавной области можно считать «мощный, невероятно устойчивый миграционный прирост». Но и с ним не все однозначно.

- Зачем люди сюда едут? Климат, красивое место. Едут ли они работать в промышленность? Я вас умоляю, не обольщайтесь, пожалуйста! - продолжала свои беспощадные рассуждения Зубаревич. - Они едут покупать жилье и искать работу там, где у вас много пусть и не самых хороших рабочих мест. Вы чемпионы России по доле малого бизнеса в структуре занятости - 28 процентов. Это же прекрасно! Они приладились как-то работать в наших кислотных условиях. Что же вы их так активно в промышленность-то хотите засунуть? Поэтому малый бизнес, средний бизнес - вот это все. Вариант этих отмыть, или «бабы новых нарожают». Я бы прежде всего отмывала этих. Ведь это люди, которые прошли огонь, воду и медные трубы, они умеют адаптироваться к самым разным обстоятельствам.

А еще Наталья Васильевна призналась, что ей чрезвычайно импонирует региональная программа льготного финансирования проектов по восстановлению памятников и дальнейшего вовлечения их в экономический оборот. Мол, это прекрасная возможность и туристов привлечь, и новые рабочие места создать для жителей области. Грех не воспользоваться!

ВОЕННЫЙ ФОРПОСТ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СВЕТЕ

После выступления московской гостьи все как по команде вспомнили о туристическо-рекреационном потенциале региона. И о том, что наш, к сожалению, короткий туристический сезон можно удлинить с помощью культурно-развлекательной составляющей. И о том, что медицинский туризм - тоже у нас еще поле непаханое с учетом явного недостатка объектов для реабилитации здоровья. О промпредприятиях уже никто и не говорил (или просто все уже было сказано?), а Андрей Клемешев и вовсе признал, что говорить о промышленной политике в Калининградской области при такой значимости внешнеполитических факторов - «очень рискованная вещь». Тут очень кстати пришелся факт наличия на территории эксклава мощной военной группировки.

- Думаю, НДФЛ от ряда войсковых соединений область получает больше, чем от крупного промышленного предприятия, - высказался президент БФУ.

И действительно, если рассматривать статус региона как военного форпоста в экономическом аспекте, можно отыскать еще немало возможностей роста. Одна только инфраструктура «непотопляемого российского авианосца на Балтике» способна обеспечить калининградцев массой рабочих мест. Не говоря уже о пресловутых налоговых отчислениях.