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Общество24 августа 2021 15:49

«Сафари» на джипах, падающие ангары: Балтийская коса трещит по швам от туристов

Несмотря на отсутствие инфраструктуры, самый западный уголок области этим летом пользуется огромной популярностью у приезжих
Алексей ДЕНИСЕНКОВАлексей ДЕНИСЕНКОВ
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Балтийская коса пользуется все большим спросом. Пора бы привести в порядок инфраструктуру этого уникального объекта.

Балтийская коса пользуется все большим спросом. Пора бы привести в порядок инфраструктуру этого уникального объекта.

Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Еще пару лет назад на Балтийской косе было безлюдно. Даже летом. Можно было пройти от первых ангаров старого аэродрома «Нойтиф» до бетонной взлетно-посадочной полосы и не встретить ни одного туриста. Сейчас ситуация в корне изменилась. По косе снуют автомобили и велосипедисты, у моря и у залива пестреют палаточные лагеря, время от времени мимо проносятся стремительные катера. Жизнь бьет ключом.

- Теперь очень популярное место, - говорит штурман одного из прогулочных катеров, парень в черной футболке и солнцезащитных очках. - Вы посмотрите, что на пароме творится.

Очередь на паром, который раз в два часа идет на косу, и правда впечатляет. На борт попадают далеко не все автомобили. А пешим пассажирам приходится стоять впритирку друг к другу, прямо как пассажирам 103-го автобуса Калининград - Гурьевск в час пик. Зато относительно дешево. Билет на паром до Балтийской косы и обратно стоит 40 рублей, в то время как водители катеров просят только в один конец 100 рублей с человека. Впрочем, и за такие деньги клиентов полно. Катера вообще не стоят без дела, потому что кроме перевозок на косу заняты на водных экскурсиях по окрестной акватории. Стоимость водного тура - от 2 до 3 тысяч рублей в зависимости от расстояния. Изюминки водной прогулки - военная гавань Балтийска с десантными кораблями на воздушной подушке проекта «Зубр» и «кладбище кораблей».

- Такого вы не увидите больше нигде! - уверяет капитан прогулочного катера.

Пожалуй, самые яркие здания на косе - довоенные ангары.

Пожалуй, самые яркие здания на косе - довоенные ангары.

Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Есть теперь туристический сервис и на самой Балтийской косе. Прямо возле причала в ряд стоят велосипеды, которые можно взять напрокат. Что радует, есть взрослые и детские. Стоимость - 100 рублей в час. Через дорогу от пункта проката - «магазин-кафе», где продают если не все, что душа пожелает, то многое. Покупки тут, на косе, кажется, вообще можно совершать круглосуточно - то тут, то там видим объявления, повествующие о том, что холодное пиво вам привезут прямо домой независимо от того, в каком часу вы его заказали. Это в Калининграде алкоголь теперь продают с 11.00 до 21.00, на Балтийской косе свои порядки.

Говорят, что здесь машины, как и в былые годы, ездят без номеров и водителям за это «ничего не бывает». Таких безымянных машин мы, правда, не встретили, зато пару раз попались пыльные пикапы, похожие на «тачанки» талибов (террористическая организация запрещена в РФ), с надписью «Экскурсии по Балтийской косе». Лица мужчин, стоявших в кузове, были очень довольными. И понятно почему: думается, на таких джипах можно посетить самые заповедные и интересные уголки косы.

Впрочем, интересных мест хватает и в самом начале косы. Москвичи круглыми и восхищенными глазами смотрят на остатки довоенных ангаров.

- Это же надо, как строили - до сих пор стоят! - слышу голос явно не местного товарища с большим рюкзаком.

Стоять-то стоят, только некоторых ангаров уже нет - владелец около года назад начал их разбирать на кирпич и металлолом, и, если бы не возмущение общественности, сегодня от ангаров, возможно, остались бы рожки да ножки.

Некоторые ангары старого аэродрома сегодня представляют собой жалкое зрелище.

Некоторые ангары старого аэродрома сегодня представляют собой жалкое зрелище.

Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

А так пока большинство сооружений на месте, причем один из ангаров даже получил статус памятника, так что просто так снести уже не получится. Правда, властям нужно всерьез подумать о том, как эти ангары и остальные достопримечательности Балтийской косы ввести в туристический оборот. Пока все выглядит живописно, но очень дико. В этом, конечно, есть своя романтика, своего рода романтика сафари, но самый западный уголок нашей необъятной страны явно заслуживает большего.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ