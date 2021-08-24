«Сафари» на джипах, падающие ангары: Балтийская коса трещит по швам от туристов

Балтийская коса пользуется все большим спросом. Пора бы привести в порядок инфраструктуру этого уникального объекта. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Еще пару лет назад на Балтийской косе было безлюдно. Даже летом. Можно было пройти от первых ангаров старого аэродрома «Нойтиф» до бетонной взлетно-посадочной полосы и не встретить ни одного туриста. Сейчас ситуация в корне изменилась. По косе снуют автомобили и велосипедисты, у моря и у залива пестреют палаточные лагеря, время от времени мимо проносятся стремительные катера. Жизнь бьет ключом.

- Теперь очень популярное место, - говорит штурман одного из прогулочных катеров, парень в черной футболке и солнцезащитных очках. - Вы посмотрите, что на пароме творится.

Очередь на паром, который раз в два часа идет на косу, и правда впечатляет. На борт попадают далеко не все автомобили. А пешим пассажирам приходится стоять впритирку друг к другу, прямо как пассажирам 103-го автобуса Калининград - Гурьевск в час пик. Зато относительно дешево. Билет на паром до Балтийской косы и обратно стоит 40 рублей, в то время как водители катеров просят только в один конец 100 рублей с человека. Впрочем, и за такие деньги клиентов полно. Катера вообще не стоят без дела, потому что кроме перевозок на косу заняты на водных экскурсиях по окрестной акватории. Стоимость водного тура - от 2 до 3 тысяч рублей в зависимости от расстояния. Изюминки водной прогулки - военная гавань Балтийска с десантными кораблями на воздушной подушке проекта «Зубр» и «кладбище кораблей».

- Такого вы не увидите больше нигде! - уверяет капитан прогулочного катера.

Пожалуй, самые яркие здания на косе - довоенные ангары. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Есть теперь туристический сервис и на самой Балтийской косе. Прямо возле причала в ряд стоят велосипеды, которые можно взять напрокат. Что радует, есть взрослые и детские. Стоимость - 100 рублей в час. Через дорогу от пункта проката - «магазин-кафе», где продают если не все, что душа пожелает, то многое. Покупки тут, на косе, кажется, вообще можно совершать круглосуточно - то тут, то там видим объявления, повествующие о том, что холодное пиво вам привезут прямо домой независимо от того, в каком часу вы его заказали. Это в Калининграде алкоголь теперь продают с 11.00 до 21.00, на Балтийской косе свои порядки.

Говорят, что здесь машины, как и в былые годы, ездят без номеров и водителям за это «ничего не бывает». Таких безымянных машин мы, правда, не встретили, зато пару раз попались пыльные пикапы, похожие на «тачанки» талибов (террористическая организация запрещена в РФ), с надписью «Экскурсии по Балтийской косе». Лица мужчин, стоявших в кузове, были очень довольными. И понятно почему: думается, на таких джипах можно посетить самые заповедные и интересные уголки косы.

Впрочем, интересных мест хватает и в самом начале косы. Москвичи круглыми и восхищенными глазами смотрят на остатки довоенных ангаров.

- Это же надо, как строили - до сих пор стоят! - слышу голос явно не местного товарища с большим рюкзаком.

Стоять-то стоят, только некоторых ангаров уже нет - владелец около года назад начал их разбирать на кирпич и металлолом, и, если бы не возмущение общественности, сегодня от ангаров, возможно, остались бы рожки да ножки.

Некоторые ангары старого аэродрома сегодня представляют собой жалкое зрелище. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

А так пока большинство сооружений на месте, причем один из ангаров даже получил статус памятника, так что просто так снести уже не получится. Правда, властям нужно всерьез подумать о том, как эти ангары и остальные достопримечательности Балтийской косы ввести в туристический оборот. Пока все выглядит живописно, но очень дико. В этом, конечно, есть своя романтика, своего рода романтика сафари, но самый западный уголок нашей необъятной страны явно заслуживает большего.