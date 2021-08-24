В Калининграде нашли новых хозяев черепашке, брошенной на произвол судьбы

Черепаху калининградке Светлане Шимкуте подкинули неизвестные. Фото: СОЦСЕТИ

В минувшие выходные калининградцы в очередной раз продемонстрировали удивительное единодушие, когда дело касается спасения беззащитного животного.

В субботу, 21 августа, в группе «Помощь диким животным и птицам Калининград» во ВКонтакте калининградка Светлана Шимкуте разместила сообщение, в котором попросила всех неравнодушных откликнуться и помочь ей пристроить непрошеную гостью.

- Во двор подкинули черепаху, - написала Светлана. - Помогите, пожалуйста, пристроить ее куда-нибудь.

Калининградка призналась, что опасается незнакомку.

- Я ее боюсь, не знаю, что с ней делать, - написала перепуганная женщина, а позже в разговоре с «Комсомолкой» рассказала, что теперь не верит, что черепахи - самые медленные животные.

- Она такая резвая! Она так быстро передвигается! - поделилась впечатлениями от общения с новым миром Светлана.

Информация о том, как несчастную Тортилу кто-то подбросил в частный двор, широко разошлась, и вот у черепахи появились новые хозяева.

- Теперь черепаха, которая, между прочим, оказалась мальчиком, живет у нас в пруду, осваивается, - сообщила «КП» калининградка Раиса Куликова. - Ночь провела в детской ванночке, а днем уже выпустили в пруд.

Судя по видеоролику, предоставленному Раисой, в пруду Рафаэль (так назвали черепаху) чувствует себя как дома. Правда, есть одно но. В водоеме обитают карпы, и существует риск, что Рафаэль не удовольствуется водяными червячками и сменит рацион на свежую рыбу.

Светлана Шимкуте благодарит волонтеров и всех калининградцев, кто оперативно откликнулся и помог ей найти для черепахи дом и заботливых хозяев.