На Паралимпиаде в Токио выступят две калининградские спортсменки

Юлия Майя - многократный чемпион России, многократный обладатель Кубков Мира, чемпионка Европы и Мира по фехтованию на колясках. Фото: Елена Тишина

Церемония открытия летних Паралимпийских игр состоялась в минувший вторник, 24 августа, в Токио. А в эти дни уже вовсю проходят соревнования, на которых Калининградскую область в составе сборной России представляют две спортсменки. Это заслуженный мастер спорта по фехтованию Юлия Майя и мастер спорта международного класса по легкой атлетике Александра Ручкина.

Сначала предстоит выступить Юлии - это произойдет 26 августа. Калининградка - многократный чемпион России, многократный обладатель Кубков мира, чемпионка Европы и мира по фехтованию на колясках. Конечно же, у столь титулованной спортсменки есть серьезные шансы на победу.

Юля родилась в Сибири, так что на Олимпиаде она представляет еще и Омскую область. Инвалид с детства. Сначала занималась плаванием, а с 2010-го увлеклась фехтованием. Признается, что главная заслуга в приобщении к спорту принадлежит ее маме. Пару лет назад Юлия с мужем, гражданином Франции, переехали в Калининград, купили квартиру, обосновались и начали тренировать местных особенных детей…

- Она очень целеустремленная, собранная и активная, - рассказывает Мария Рудик, директор областной спортшколы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. - Радеет за развитие спорта в Калининградской области. Юлю всегда поддерживает супруг - Вивьен Майя, чемпион Франции и этапов Кубка мира. Он как тренер ведет детскую секцию на стадионе «Калининград».

Что до Александры Ручкиной, то ее черед настанет 3 сентября в секторе для прыжков в длину.

В отличие от Юли Саша - коренная калининградка, родилась и выросла в нашем регионе. К сожалению, девочка рано лишилась родителей и в дальнейшем воспитывалась в интернате поселка Малое Исаково. Именно там ее заметил тренер, который привил перспективной спортсменке любовь к легкой атлетике. С тех пор Александра выступает в спорте лиц с ментальными нарушениями, специализируясь на прыжках в длину и тройном прыжке. Является серебряным призером чемпионатов мира и Европы, четырехкратным победителем первенства мира, многократным победителем международных соревнований и чемпионатов России по легкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. На последних июньских европейских соревнованиях в Польше завоевала серебро, на чемпионате мира также стала второй.

Александра Ручкина является серебряным призером чемпионатов мира и Европы, четырехкратным победителем первенства мира. Фото: СОЦСЕТИ

Тренер говорит об Александре только как об ответственном и воспитанном человеке.

- Саша - первый номер сборной России по своей дисциплине, безоговорочный лидер. Поэтому дома она практически не бывает. Ее жизнь - это бесконечные сборы, тренировки, соревнования. Вот и теперь она отдохнула всего неделю, а потом отправилась на чемпионат России, затем вместе с остальными улетела на сборы в Кисловодск, далее - на всероссийскую тренировочную базу в Московскую область. А уже оттуда 19 августа наша паралимпийская сборная уехала в Токио, - рассказывает Мария Рудик.

По мнению специалистов, шансы на победу у Александры весьма высоки, но точный прогноз не берется делать даже тренер девушки. Дело в том, что в Японии сейчас очень жарко, высокая влажность и частые перемены атмосферного давления. Все это может помешать нашей спортсменке.