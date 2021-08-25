«Малые страсти» и «Апокалипсис»: в Калининград привезли старинные гравюры Дюрера

Следует учесть, что гравюры скромны в размерах и полны мелких деталей. Рассматривать их лучше всего через увеличительное стекло. Фото: Александр КАТЕРУША

Выставку графики Альбрехта Дюрера приурочили к 550-летию со дня рождения художника (0+). Посетители увидят более 40 графических работ Дюрера, а также произведения немецких мастеров - его современников.

Центральное место в экспозиции занимает серия гравюр Альбрехта Дюрера «Малые страсти» из коллекции Вятского художественного музея имени Виктора и Аполлинария Васнецовых. Она рассказывает о физических и духовных страданиях Иисуса Христа. Это 23 оригинальных графических листа, отпечатанных в XVI- XVII веках, и один прижизненный отпечаток 1511 года.

Центральное место в экспозиции занимает серия гравюр «Малые страсти», которая рассказывает о физических и духовных страданиях Иисуса Христа. Фото: Александр КАТЕРУША

- Всего в нашем музее 36 работ Дюрера - полный цикл «Малых страстей». Но привезти смогли только 23. Остальные не привезли по соображениям сохранности, не потому что не хотели. Из того, что приехало в Калининград, можно сделать большой рассказ, эти работы дают представление о технике, манере, мышлении Альбрехта Дюрера, - рассказывает Евгения Сазанова, главный хранитель Вятского художественного музея.

Работа итальянского гравера Маркантонио Раймонди «Святой Георгий (по рисунку Рафаэля)». Первая половина XVI века. Фото: Александр КАТЕРУША

В Киров коллекция попала в ноябре 1920 года из Московского отдела по делам музеев. А вот кто был владельцем собрания старинной графики - неизвестно. Но совершенно точно это был человек небедный и разбирающийся в искусстве, аккуратный и заботливый. Все отпечатки наклеены на листы одного формата, обведены в карандашные рамочки. В нескольких городах России эти гравюры уже выставляли, но поездка в Калининград - самая далекая.

А вот как правильно смотреть эти гравюры? Кураторы советуют в идеале почитать Библию, серьезно подготовиться, чтобы понимать сюжеты, связанные с мучениями Христа.

С технической же точки зрения тоже есть особенность - гравюры очень маленькие и полны мелких деталей. Рассматривать их лучше всего через увеличительное стекло. По сути, эти работы - иллюстрации для карманной книги, которую можно было взять с собой.

Альбрехт Дюрер. Положение во гроб. 1509-1511 гг. Из серии «Малые страсти». Фото: Александр КАТЕРУША

Значительный блок выставки - это факсимиле, то есть точные копии работ Дюрера, принадлежащие Калининградскому музею изобразительных искусств. Прежде всего это серия «Гравированные страсти», состоящая из 16 листов, иллюстрирующих Библию. Мастер задался целью с помощью визуального ряда простым языком донести до современников истории Нового Завета.

На выставке также представлены копии ксилографий из цикла «Апокалипсис», которые принесли мастеру европейскую славу.

Тут же показаны графические работы мастеров круга Дюрера - это произведения его учителя, учеников и современников. Портреты и иллюстрации к созданным в тот период книгам помогут зрителю погрузиться в атмосферу XVI века.

Выставка работает до 10 октября.

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Почему так значимо творчество Альбрехта Дюрера?

- Одна из ярчайших звезд на небосклоне Ренессанса, Альбрехт Дюрер оставил колоссальное наследие и как живописец, и как график, и как теоретик искусства, - отметили в Музее изобразительных искусств. - Дюрер шел в авангарде искусства Северной Европы, прокладывая путь будущим поколениям художников. В Германии он был первым, кто стал использовать научные знания для создания произведений искусства, кто зашифровывал в свои гравюры тайные смыслы, до сих пор будоражащие умы исследователей.