Европа помнит, кто ее победил, оттого и злится

Видеообращение участникам форума адресовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Прошедшая 23-24 августа в светлогорском «Янтарь холле» научная конференция «Рубежи России. Геополитика, регионалистика, историческая память» стала событием всероссийского масштаба. По крайней мере, если судить по тому, что свое видеообращение участникам форума адресовал министр иностранных дел России Сергей Лавров, а с приветственными телеграммами к ним обратились министр обороны Сергей Шойгу и глава Российского исторического общества (по совместительству директор Службы внешней разведки) Сергей Нарышкин. В общем, желаемую степень федерального внимания организаторы в лице Балтийского Федерального университета имени Канта получили.

Что касается геополитики, то она сегодня влияет буквально на все. Даже, как выяснилось на круглом столе, посвященном развитию Калининградской области, на экономику эксклава. Регионалистику же с исторической памятью искусно сумел объединить один из спикеров - программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

- Область географически находится в центре Европы, но исторически является плодом победы над Европой во Второй мировой войне, - заявил Тимофей Бордачев.

И сегодняшней Европе, в странах которой уже не дислоцируются части Советской армии, такое положение, судя по всему, категорически не нравится. Во всяком случае, прогнозы поступают неутешительные. Вот и директор Института Европы РАН Алексей Громыко выразил уверенность, что именно на западных рубежах России военно-политическая напряженность в ближайшие годы будет оставаться самой высокой.

- По всему периметру западной границы мы сталкиваемся с территориальными претензиями, в том числе – со стороны стран-членов НАТО, - напомнил эксперт. - Доля Балтийского и Черноморского регионов в статистике военных инцидентов феноменально высока.

По мнению Громыко, Калининградская область наряду с Крымом – самые слабые звенья в структуре национальной безопасности РФ. А значит, регионы, нуждающиеся в усиленной защите. В свою очередь для натовцев российский эксклав – «военно-стратегический балкон, который дамокловым мечом висит над Прибалтикой».

- Такое взаимное непонимание мотиваций друг друга дополнительно усиливает угрозу военного столкновения, - прокомментировал калининградский политолог Александр Носович. - Купировать эту угрозу могла бы прямая коммуникация представителей России и НАТО друг с другом, но мы ведь помним позицию стран Прибалтики: с Россией ни о чем говорить нельзя.

Что ж, исходя из такого поведения «западных партнеров» остается, видимо, только одно – продолжать превращать Калининградскую область в непотопляемый авианосец Росси на Балтике. Ну а Крым, соответственно, на Черном море.