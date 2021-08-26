Калининградец, у которого извлекли пули из головы и позвоночника, сбежал из больницы

Операция: Операцию проводят нейрохирурги больницы скорой медицинской помощи Денис Крикун (слева) и Антон Волков. Фото: из архива героя публикации

Сухой закон в помощь

- Ваши пациенты чаще всего - это кто: жертвы ДТП, герои криминальных хроник?

- Мнение, что нейрохирурги после аварий «собирают» мотоциклистов, расхожее, но не очень корректное. Опираясь на свой опыт, могу сказать: очень редко встречал байкера, который в момент аварии был без шлема. Так что мотоциклисты чаще всего - пациенты травматологов-ортопедов. Правда, в последнее время в отделение нейрохирургии стали чаще поступать калининградцы, упавшие во время езды на электросамокате или гироскутере - с довольно серьезными травмами головы и позвоночника. Но традиционно большинство пациентов получают травмы в быту, в ДТП (в том числе и в общественном транспорте), много пострадавших в конфликтных ситуациях.

- Какой операцией вы особенно гордитесь?

- Это был 50-летний калининградец, который в результате выстрела, предположительно, из нарезного оружия получил повреждение головного мозга и шеи, в том числе позвоночника. Причем этот человек двое суток после этого никуда не обращался, прежде чем сам пришел к нам! Уже не справлялся со своим состоянием, плохо ему было. В экстренном порядке мы обработали рану головы, удалили пулю. А потом провели операцию по удалению пули из позвоночника новым освоенным нами хирургическим доступом. Большое спасибо хочется сказать нашему лор-врачу Елене Алексеевой за помощь. Обе операции прошли успешно, но едва пациент пошел на поправку, поспешил покинуть стационар, и больше мы этого человека не видели. В полицию, конечно, обо всем сообщили, извлеченные пули храним.

- Не секрет, что пациенты, поступающие к вам экстренно, зачастую находятся под воздействием алкоголя, наркотиков. При этом говорят, что культура употребления спиртных напитков в России значительно возросла. Вы можете сказать, что таких пациентов стало меньше?

- Меньше их точно не становится. Часто критикуют сухой закон, действовавший в конце 80-х. А я прекрасно помню плакат, который долго висел у нас в ординаторской. На нем был изображен график с указанным количеством тяжелых пациентов с черепно-мозговыми травмами, поступивших на протяжении нескольких лет в отделение нейрохирургии нашей больницы. И отчетливо было видно, что в период действия антиалкогольных мер цифры резко сократились.

- А бывает, что такой человек после выздоровления меняет свои вредные привычки?

- Мне рассказывали, что был такой случай. Мужчина завязал с алкоголем, стал заботливым семьянином. А вот обратных случаев, увы, я видел много. Когда пациенты после перенесенной черепно-мозговой травмы не могут жить так, как раньше. Уровень социализации резко падает. И в итоге находят отдушину в злоупотреблении спиртным, приеме психотропных веществ...

Больница, открытая для всех

- В каких случаях пациентов направляют в федеральные центры?

- Когда требуется специализированная медицинская помощь, реабилитация, которая не может быть осуществлена в нашем стационаре. В подобных ситуациях мы помогаем оформлять необходимые документы. Если в Москве, Санкт-Петербурге готовы принять нашего больного, отправляем его на дальнейшее лечение или реабилитацию. Очень часто в этом принимают активное участие родственники пациентов, которые считают своим долгом помочь близкому человеку, сделать как можно больше для его скорейшего выздоровления.

Антон Волков. Фото: из архива героя публикации

- Как бы вы оценили уровень доступности нейрохирургической помощи в Калининградской области?

- БСМП (и, конечно, отделение нейрохирургии в том числе) - это медицинское учреждение, которое неизменно позиционирует себя как больница, открытая для всех. Поэтому в любое время можно записаться на прием к нейрохирургу по телефону справочной нашего отделения: +7-931-605-54-08. Я бы хотел особо подчеркнуть: помощь доступна, помогаем, спасаем. И результаты тогда особенно хорошие, когда мы видим доверие пациентов и их огромное желание выздороветь. Берегите себя и своих близких!

Оперировать ли непривитых?

- В период пандемии для нейрохирургов работы больше или меньше?

- Нет никакой связи между пандемией и количеством обращений по нашему профилю. За год стационарную нейрохирургическую помощь получили порядка 900 пациентов, и эта цифра соответствует доковидному времени. При поступлении экстренного пациента обязательно проводим исследование органов грудной клетки. Если есть подозрение на коронавирусную инфекцию, берем ПЦР-тест, изолируем человека, оказываем ему всю необходимую медицинскую помощь. Если тест оказывается положительным, пациент продолжает получать помощь в красной зоне; если коронавирус не подтверждается - переводится в обычную палату.

Также бывают случаи, когда к нам из красной зоны другого медучреждения переводят нуждающихся в помощи нейрохирурга. В БСМП в отдельно стоящем здании организовано отделение для оказания помощи таким пациентам, где есть и операционная. Группа врачей, соблюдая все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, проводит необходимые манипуляции. Дальнейшее наблюдение и лечение проходит там же.

- Но ведь существует еще плановая помощь.

- Вот здесь пандемия сказалась существенно. Сегодня мы очень индивидуально подходим к обращениям. Если запланирована госпитализация, но состояние пациента позволяет, предлагаем лечиться амбулаторно. Если видим ухудшение состояния, тогда, конечно, берем в стационар. Стоит добавить, что во врачебном сообществе России сегодня активно обсуждается тема оказания плановой помощи в хирургических стационарах только тем, кто привит от коронавируса. И это не прихоть. У непривитых граждан во время оказания хирургической помощи, в постоперационный период риск осложнений при заражении коронавирусом выше и протекает заболевание гораздо тяжелее. А хирурги должны свести к минимуму риски для здоровья и жизни пациента.

Перспективное направление

- Сколько экстренных пациентов можете принять одновременно?

- В отделении развернуто 30 коек. Работают 10 врачей-нейрохирургов, а также нейроофтальмолог - заслуженный врач Российской Федерации Валентин Янушко и клинический психолог Анна Завертяева. Средний и младший медперсонал прошел специальную подготовку. Мы занимаемся лечением травм и последствий травм центральной и периферической нервной системы, повреждений, последствий повреждения и заболеваний позвоночника и другими видами помощи нашим пациентам.

- Насколько известно, в вашем отделении стали оперировать опухоли?

- Да, операции по удалению объемных образований головного и спинного мозга. Это глиальные опухоли, менингиомы, метастатические поражения головного мозга. В августе 2018 года к нам пришел работать врач-нейрохирург Денис Крикун. Он проводит такие операции, очень успешно работает. Для нашего отделения это направление - перспективное. Как правило, такие пациенты - впервые выявленные. Причем поступают с травмами или признаками нарушения мозгового кровообращения, и мы при исследовании находим проблему, которая требует хирургического вмешательства.