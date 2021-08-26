Мармиты и 300 000 учебников: что приготовили в калининградских школах к 1 сентября

Никакого «дистанта»! 1 сентября – всем быть в школе! Фото: Александр КАТЕРУША

На подготовку школ Калининградской области выделено около миллиарда рублей. Об этом заявила региональный министр образования Светлана Трусенева на оперативном совещании в правительстве.

Так, за счет средств областного бюджета выполнен капитальный ремонт кровли в 8 общеобразовательных организациях (Багратионовский, Балтийский, Гвардейский, Нестеровский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский городские округа). Кроме этого, капитально отремонтированы фасады восьми школ (Балтийский, Гвардейский, Озерский, Пионерский, Советский, Янтарный городские округа). В пяти муниципальных образованиях капитально обновлены 6 школьных спортзалов (Балтийский, Гусевский, Зеленоградский, Полесский, Славский городские округа). Также выполнен ремонт столовых, пищеблоков и буфетов. - Капитальный и текущий ремонт помещений произведен во всех общеобразовательных организациях, – рассказала Светлана Трусенева. – Но в самом большом объеме – в восьми школах семи муниципальных образований: Балтийский, Гурьевский, Зеленоградский, Краснознаменский, Правдинский, Светлогорский, Черняховский городские округа».

Благоустроена территория в шести общеобразовательных организациях в Гвардейском, Гусевском, Краснознаменском, Ладушкинском, Полесском, Правдинском городских округах.

Все школы обеспечены учебниками и методическими материалами. Количество закупленной учебной литературы достигает 300 тысяч единиц.

По оценке министра образования, все школы в регионе к новому учебном угоду готовы!

Региональные власти учли характер жалоб родителей на качество горячих обедов.

- В прошлом году через портал госуслуг осуществлялся мониторинг качества бесплатного горячего питания, - рассказала Светлана Трусенева. - В общей сложности поступило 481 обращение, 119 были связаны с жалобами на холодные блюда. После консультации с Рособрнадзором региона были приняты меры. Закуплено специальное оборудование, такое как мармиты (специальная посуда для прогрева еды. – Ред.), электроплиты и парконвектоматы (специальные печи. – Ред.), — заявила министр.

Примечательно, что в трех калининградских школах будут обучать детей мигрантов русскому языку как иностранному. Об этом рассказали в городской администрации.

- В новом учебном году в школах №№ 50, 31 и 38 будет проводиться эта работа, - отметили в администрации.

Идея принадлежит представителям Армянской национально-культурной автономии. Ее поддержали в региональном правительстве. Калининградские учителя прошли специальные курсы повышения квалификации. ланируется, что в эту работу включиться и один из калининградских детских садов.

По данным властей, только в Калининграде помощь в изучении государственного языка требуется примерно 1 тысяче детей в возрасте до 18 лет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ - В первую смену в школах Калининградской области будет обучаться 82% от общего числа учащихся – почти 100 тысяч человек. - С 1 сентября будет организована перевозка более 15 тысяч детей, для этого задействуют 291 школьный автобус. За пять лет в образовательные организации поступило 173 школьных автобуса. В этом году ожидается поставка еще 45.

- В школах из 8 834 человек выплату работникам системы образования региона в размере 10 тысяч рублей получили 3 135 сотрудников педагогических коллективов (по данным на 20 августа 2021 года.)

Министр Светлана Трусенева отметила, что «такую же поддержку получат трудящиеся в сфере дополнительного и дошкольного образования».