Банк «Открытие» стал лауреатом премии FINAWARD’21

В номинации «Внедрение/продукт в сфере ВЭД» победила виртуальная карта платежной системы «Таможенная карта», предлагаемая предпринимателям – клиентам банка «Открытие». Виртуальная таможенная карта позволяет проводить онлайн-оплату таможенных платежей в день декларирования товаров без выпуска пластиковой карты. Продукт предназначен для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и осуществляют платежи в пользу таможенных органов. Среди важных преимуществ сервиса – высокая скорость оформления карты и удобство ее использования.

В рамках внеконкурсной программы от учредителя премии журнала «Банковское обозрение» и аналитического центра БизнесДром награду и диплом получила торговая платформа Open Trade банка «Открытие». Платформа обеспечивает широкий выбор иностранных валют и позволяет заключать сделки на валютном и процентном рынках, а также отслеживать лимиты, платежную позицию на любую дату, историю заявок и сделок, проводить валютные сделки любого объема. Зачисление иностранной валюты или рублей на счет в другом банке производится без дополнительных комиссий.

В номинации «Платежный сервис В2С» в шорт-лист вошла банковская виртуальная клавиатура для смартфонов Open Key банка «Открытие» – первая на российском рынке виртуальная клавиатура с интегрированными банковскими операциями для мобильных устройств.

Учредитель премии – деловой журнал «Банковское обозрение» – с 2012 года отмечает самые яркие продуктовые и IT-внедрения в финансовом секторе: ежегодно награды получают банковские и финансовые продукты, сервисы, решения, способы их реализации, а также их создатели. В этом году на премию номинировались 75 проектов ведущих российских банков, платежных систем, финансовых, страховых и IT-компаний.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.