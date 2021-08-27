Арт-фотограф Данила Ткаченко: «Иногда зрителю надо давать пощечину, чтобы он очнулся и задумался»

После скандального проекта «Родина» Данила Ткаченко многими воспринимается как провокатор. Фото: Предоставлено героем публикации

В Калининграде готовятся к проведению большого образовательного проекта «Ф/школа», который состоится 11-18 сентября. Приедут известные фотографы из Москвы, которые прочитают лекции в кинотеатре «Заря». Попасть на встречи может любой желающий, достаточно до 10 сентября зарегистрироваться на сайте проекта foton-fshkola.ru. Один из спикеров Данила Ткаченко известен скандальным проектом «Родина»: художник поджигал и фотографировал заброшенные деревенские дома. С тех пор его считают исключительно провокатором. Говорят: «Он в Калининград приедет и что-нибудь подожжет!» Успокоим сразу - таких планов у фотографа нет.

Не заигрывать с публикой

- Сегодня все, что касается искусства, очень сильно поменялось, если брать обывательский взгляд. Раньше люди слышали слово «художник» и представляли живописца перед холстом. Сегодня искусство может быть в совершенно разных формах, в том числе перформативных, может граничить с духовными практиками, с исследованием тела и пространства. Искусство - важная вещь с точки зрения психотерапии. Почему человек занимается искусством вообще? Есть простой ответ - зарабатывает деньги. Но это не лучший способ заработка. Человек может прорабатывать какие-то внутренние проблемы и вопросы, коммуницировать с миром и реальностью, вести разговор с пространством.

- Искусство может быть психотерапией и для зрителя.

- Да, конечно. Но у меня позиция такова, что искусство - это эгоистичная вещь. Художник все делает для себя. А люди либо находят созвучность с собой, либо не находят. Если художник изначально нацелен на зрителя, он отвлекается от себя. Заигрывать со зрителем опасно. Это будет уже коммерческая история, расчет.

- Каким было твое лето?

- Я много ездил по России. А сейчас в Тверской области, в глуши. Я натуральным образом залез на холм, потому что только здесь ловит мобильная связь. Вокруг на много километров никого нет, и здесь классное место, чтобы посидеть и сосредоточиться, поработать, написать тексты. Это не значит, что я прямо сейчас что-то снимаю. Я вообще мало снимаю. Во всех проектах у меня участвуют ассистенты, и есть человек, который нажимает на кнопку фотоаппарата. То есть для меня не так важна сама съемка, как осмысление, создание процесса, исследование темы.

- Получается, сам фотограф далеко не на первом месте?

- Фотография - лишь техническое средство. Любого можно научить правилам композиции. Главное все же - осмыслить, понять, зачем и почему ты это делаешь. Я не могу назвать себя документальным фотографом. Я - художник, который создает ситуации, делает постановки. Документация - конечный результат.

«Кривое» фото - более честное

- Над чем работаешь сейчас?

- Я закончил большой проект по теме ГУЛАГа, провел последние несколько лет на северах. Сейчас двигаюсь в сторону коллективных практик, хочу привлекать студентов, делать совместные массовые работы. Поэтому Калининград - одно из мест для осуществления проекта, который я буду потом показывать в галереях. Хочу работать с ландшафтом, делать инсталляции, перегораживать пространство полотном…

- Как-то ты сказал, что фотография необъективна по факту. Многие поспорят.

- Фотография - очень манипулятивная вещь. Во-первых, существует «Фотошоп» и прочие графические редакторы, с помощью которых можно сделать все что угодно. Сделать так, что фотография не будет отражать реальность. Во-вторых, одну ситуацию можно снять с нескольких ракурсов, и получится совершенно противоположный результат. В-третьих, сейчас у каждого в телефоне есть камера. Я уже меньше верю профессиональным журналистам, которые приезжают на место и делают картинку, чем «кривой» фотографии, сделанной на камеру телефона случайным прохожим. Она кажется более честной.

- Какие фотографии у тебя в телефоне?

- Бывает, снимаю какие-то документы, тексты, рабочее пространство. Не более.

- Мобильник с камерой - это же хорошо для фотографии или нет?

- Сложно сказать. Почти все сегодня являются художниками, презентуют себя в соцсетях, выкладывают фотографии, иногда очень неплохие. Это здорово. С другой стороны, чтобы создавать нечто выходящее за рамки соцсетей, вывести на глубокий разговор, нужно делать более осмысленные вещи. Например, сейчас неинтересно фотографировать природу, ведь это делают все.

- А что интересно?

- Погружаться в тему, делать инсталляции, перформансы, писать под это текст, презентовать это более осмысленно. Но это уже художественный проект, с которым можно куда-то заявляться. Кому-то нужны лайки под фотографией, а кому-то хочется попасть в галерею. Но сказать, что от поста в Инстаграме до выставки мало шагов, я не могу. На проект в моем случае нужно потратить много времени, провести исследование темы, взаимодействовать.

Одна из работ Ткаченко, Фото: Предоставлено героем публикации

- Насколько твои проекты затратны?

- По-разному. От 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Я много езжу. Вкладываю свои средства. Я отправляю старые работы на конкурс, они могут выиграть, я получаю деньги и вкладываю их в новую работу. Получается круговорот.

Жизнь на руинах

- Ты сравнил образ художника в России с образом борца за идею. За какую идею сейчас борешься?

- Я сейчас отошел от таких крайних обозначений, как «борец». Хотя, конечно, чтобы создать проект, нужно приложить сверхусилия.

- Спустя несколько лет после проекта «Родина» ты как-то его переосмыслил?

- Я им доволен и доволен реакцией на него. Меня волновала проблематика опустения сельской местности, потому что население уезжает в города. Сам проект поднял много общественных разговоров, родил дискуссию. Даже появились новые организации, которые начали заниматься темой развития деревень.

Понятно, что проект был достаточно провокационный. Но я не считаю, что зрителя нужно непременно радовать. Возможно, иногда ему надо давать пощечину, чтобы очнулся и задумался.

- Это вечный спор о том, искусство задает вопросы или дает ответы.

- Искусство не может давать ответы. В этом случае оно становится пропагандой. Искусство, конечно, задает вопросы. Повстречавшись с ним, человек начинает мыслить, видеть мир шире. Вот этот «пинок» очень важен. Ведь задача искусства - создание новых мифов и расширение смыслов.

- Проект «Родина» поднимает тему философии руин и «заброшек». Калининградцам это близко.

- Руины для российского пространства - очень важная, определяющая вещь. Потому что мы все живем на руинах большой империи, и эти руины нас вечно окружают и даже преследуют. С этим можно по-разному взаимодействовать. Меня как человека, выросшего в России, этот ландшафт сформировал. Есть наука хонтология, которая исследует призрачные пространства. Нас окружают призраки прошлого. Что живо? Что мертво? Россия живет на руинах, и мы задаем вопросы: «Что значит постсоветский человек, советский человек, русский человек, европейский?» или «Сталин - это хорошо или плохо?» Нет определенности и законченности. Проект «Родина» как раз обращен к захоронению того, что уже умерло, и к тому, что уже невозможно вернуть.

- У людей начало появляться понимание эстетики руин, ценности остатков зданий, старинных кирх.

- Да, такое приходит постепенно. Но в России все до сих пор плохо с сохранением руин. Часто просто не могут определить, ценно это или нет. Например, хрущевки - тоже некая руина и история. Но нужна ли она нам? Это всегда вопрос дискуссии. Такие вопросы и поднимает искусство.