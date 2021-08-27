Выборы-2021: калининградцам предстоит выбрать 167 депутатов

Избирателям предстоит сделать сложный выбор. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям самого западного региона России 17-19 сентября предстоит выбрать двух депутатов Госдумы, 40 депутатов облдумы и еще 125 депутатов окружных Советов в восьми муниципалитетах. «Комсомолка» узнала, на каких выборах будет самая высокая конкуренция.

Госдума РФ

В Госдуме восьмого созыва Калининградскую область представят два народных избранника. По одномандатному округу № 97 избирком зарегистрировал девять кандидатов, по 98-му округу - 10 кандидатов.

Калининградская областная дума

Половину - 20 депутатов регионального парламента изберут в одномандатных округах. Там избирком зарегистрировал 124 кандидата. За оставшиеся еще два десятка мандатов поборются 514 кандидатов, включенные в партийные списки; всего было зарегистрировано восемь списков кандидатов.

Калининград

А вот в Калининграде прошлой осенью отменили смешанную систему выборов депутатов городского Совета. Поэтому в этом сентябре новый состав представительного органа власти решено избирать посредством мажоритарной системы - по одномандатным округам. За 27 депутатских мест поборются 129 человек, именно столько кандидатов зарегистрировано на выборах. Из них 127 человек представляют различные политические партии, оставшиеся двое - самовыдвиженцы. Так, «Единая Россия» и ЛДПР выдвинули по 26 кандидатов, КПРФ - 25, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 22. Партия «Справедливая Россия - За правду» смогла найти и зарегистрировать 17 кандидатов. Наконец, своих двух кандидатов попытается провести во власть партия «Яблоко».

Муниципалитеты

Депутатов окружных Советов будут выбирать в восьми муниципалитетах Калининградской области. Всего по одномандатным округам территориальные избирательные комиссии зарегистрировали 401 кандидата. Еще 36 включены в муниципальные списки по Гурьевскому городскому округу - единственному в области, где выборы пройдут по смешанной системе. Причем 10 депутатов (из 49 кандидатов) будут избраны по одномандатным округам, еще столько же - по партийным спискам, в которых значатся 36 человек.

Багратионовский городской округ

В муниципалитете предстоит избрать 20 депутатов окружного Совета, зарегистрировано 67 кандидатов.

Краснознаменский городской округ

На выборах в окружной Совет зарегистрировано 48 кандидатов, которые поборются за 15 депутатских мандатов.

Неманский городской округ

На 15 депутатских мест претендуют 35 кандидатов.

Правдинский городской округ

На 15 депутатских мест претендуют 38 кандидатов.

Мамоновской городской округ

На выборах зарегистрировано 28 кандидатов на 11 депутатских мест.

Янтарный городской округ

В муниципалитете пройдут дополнительные выборы двух депутатов, на мандаты претендуют 7 кандидатов.