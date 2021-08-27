Жены не имел, был скрытным, трудился разнорабочим: что известно о мужчине, упавшем с эстакадного моста в Калининграде

Поначалу мужчина подавал признаки жизни, но через несколько минут скончался. Фото: предоставлено очевидцем

Около полудня четверга, 26 августа, в Калининграде с эстакадного моста на набережную Преголи упал человек. Несчастный скончался на месте происшествия, хотя, по словам очевидцев трагедии, некоторое время еще продолжал подавать признаки жизни.

Личность погибшего удалось установить сразу благодаря найденному в кармане его куртки водительскому удостоверению. Валявшаяся рядом с телом транспортная карта Москвы «Тройка» поначалу ввела всех в заблуждение: предположили, что это был житель столицы. Однако на самом деле 30-летний мужчина родом из Полесска. По информации из неофициальных источников, жены и детей не имел, проживал с родителями, трудился разнорабочим на стройках. Родные и знакомые говорят, что по характеру был довольно скрытным.

Сейчас выясняется, было ли произошедшее несчастным случаем или полесчанин преднамеренно свел счеты с жизнью. Следователи регионального управления СКР рассматривают все возможные версии и пока воздерживаются от комментариев. Решение о возбуждении уголовного дела (или об отказе в его возбуждении) будет принято по результатам ведущейся сейчас доследственной проверки.

Однако пока все свидетельствует в пользу того, что в данном случае все-таки имел место суицид. Хотя, насколько известно, предсмертной записки мужчина не оставил, так что о причинах такого решения говорить затруднительно.

Напомним, что в марте этого года с того же эстакадного моста на проезжую часть Московского проспекта упала 16-летняя девушка. Как установили, в данном случае имела место попытка самоубийства - калининградка оставила дома соответствующее послание. С переломом свода черепа и ушибом головного мозга пострадавшую доставили в медучреждение, но тем же вечером она скончалась от полученных травм.