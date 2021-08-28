Юбилей Калининградской области, год 2003-й: как в Балтийске поставили Елизавету, а про форт забыли

Высота памятника - 6 метров 35 сантиметров, это даже немного больше, чем Медный всадник в Санкт-Петербурге. Фото: из архива «КП»

А началось все с того, что к нам приехал московский скульптор Георгий Франгулян. Буду, мол, у вас ставить памятник императрице Елизавете Петровне. Да не простой памятник – конный! Да еще в качестве постамента – целую крепость отгрохаем. В общем, будет у вас целый историко-культурный комплекс «Елизаветинский форт». Причем проект одобрен на высшем уровне – в администрации президента. И спонсоры солидные уже имеются.

Сперва планировалось осчастливить этим Калининград. Но достойного места не нашлось. Вот и возникла мысль водрузить Елизавету у Северного мола в Балтийске. Дескать, дщерь Петрова, при правлении которой Кенигсберг и прилегающие к нему территории впервые вошли в состав России, будет встречать корабли на крайнем российском западе. В форту же под ней устроим музей. Красиво, символично, патриотично…

Калининградская общественность обеспокоилась: ветреная Лизавета – символ России? Да еще на лошади? Особенно смешно, если знать, что в «кенигсбергские» годы она уже не то что ездить верхом не могла – с трудом ходила. А муляж форта для чего городить, если на другой стороне канала гибнет, разваливаясь, настоящий старинный форт? (Сейчас от него, к слову, осталось еще меньше, чем было тогда).

Кулуарный ропот обрел официальную форму – экспертный совет по установке памятников рекомендовал губернатору Владимиру Егорову не давать «добро» проекту. Но тот отмолчался. 13 апреля 2003-го пустынный брег освятили по православным традициям. А 16 мая Михаил Швыдкой (в ту пору – министр культуры РФ) заложил в основание будущего форта-постамента капсулу с посланием к потомкам. Где говорилось, что это строительство «не только значительное событие в культурной жизни региона, но и политический акт большого международного значения, утверждение незыблемости российского присутствия на самом западном рубеже нашей страны».

После закладки капсулы началось возведение форта-постамента. А 19 сентября 2003-го на пароме доставили саму Елизавету. «Высота ее 6 метров 35 сантиметров, это даже немного больше, чем Медный всадник в Санкт-Петербурге», – гордо подчеркивали организаторы.

На место статую повезли по улице Артиллерийской. Название соответствовало – проезжая часть там была, как на перепаханном снарядами артиллерийском полигоне. Кроме того, никто не подумал заранее промерить дорогу. В результате перевозившую памятник платформу не раз опасно кидало на ямах, а возле отделения ГАИ она и вовсе застряла. И протиснуться удалось, лишь после ряда рискованных маневров.

Во время доставки памятника к Северному молу в Балтийске депутат областной думы Федор Ярошевич пытался руководить буквально всем… Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Командовать парадом пытался Федор Ярошевич – депутат областной думы и глава фонда «Елизаветинский», который был учрежден, чтобы курировать историко-культурный комплекс. Он во все вмешивался, указывая, как лучше делать, в организационном угаре мог приложить крепким словцом даже кого-нибудь из столичных товарищей. Когда же платформа добралась наконец до мола, выяснилось: форт-постамент Ярошевич строит с нарушениями проекта. В частности, в здании, предполагавшемся глухим, зачем-то появились окна.

– Похоже, здесь будет не музей, а бордель, – в сердцах бросил Франгулян и, запретив выгружать памятник, стал звонить в администрацию президента. Затем кто-то позвонил уже Ярошевичу. После чего тот сменил тон, обещал выполнить все условия москвичей и даже извинился перед тем из них, кого успел обматерить.

Так, с грехом пополам, статую установили. А в бутафорском форту убрали «бордельные» окна. И даже Артиллерийскую привели в порядок. Ведь на открытии памятника ожидался президент.

19 сентября 2003-го. Скульптор Георгий Франгулян еще не знает, что его Елизавета даже не удостоится официального открытия. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Однако хоть и сделали дорогу, президент все не ехал. И в итоге Елизавета не дождалась даже дежурного открытия – стали делать вид, что вроде как она всегда тут стояла. А форт-постамент, где планировалось разместить музей «Россия на Балтике», так и остался закрытой на амбарный замок пустой коробкой непонятного назначения.

В общем, какой-то странный получился символ «незыблемости российского присутствия на самом западном рубеже нашей страны». Правда, в настоящее время власти в очередной раз собираются довести там наконец все до ума – в рамках реконструкции прогулочной зоны. Оставшийся без хозяйской заботы памятник чиновники обещают отремонтировать, заброшенный форт-постамент – реанимировать, спустя почти 20 лет открыв-таки в нем музей.

В ТЕМУ

А царь-то – не настоящий

В 2003 году случился и другой монументальный анекдот – причем опять «по вине» рода Петрова.

26 июля 2003-го возле штаба Балтийского флота открыли памятник Петру I. Изваял его Лев Кербель. Три недели спустя 85-летний народный художник СССР умер. Тут же у нас заговорили: свой последний памятник великий Кербель сделал для Калининграда. И вдруг выяснилось: с 1998 года такой же Петр стоит в Москве – только постамент другой…

Слева - калининградский Петр, справа - московский.

Местные чиновники от культуры и представители БФ делали вид, что ничего особенного не произошло. Но у народа было иное мнение.

– Значит, наш памятник – копия? Оригинально, – язвили калининградцы. И утешали себя тем, что в столице для нас скопировали работу Кербеля. А то ведь в Москве есть и Петр от Зураба Церетели…

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

10 апреля 2003-го впервые зажглась подсветка Кафедрального собора на острове Канта.

11 апреля в областном суде завершилось первое в истории региона рассмотрение дела с участием присяжных. За убийство сотрудника милиции один подсудимый получил 14 лет лишения свободы, второй – 20.

31 мая в Екатерининском дворце в Пушкине вновь открыла двери Янтарная комната. На воссоздание шедевра ушло шесть тонн нашего янтаря.

6 июня Нобелевский лауреат 1999 года немецкий писатель Гюнтер Грасс открыл у нас знак в честь коллеги-соотечественника Томаса Манна. В 1929-м тот получил «нобелевку» и, отдыхая в Раушене (ныне – Светлогорск), написал рассказ «Марио и фокусник».

21 июня в поле у поселка Медведевка Гурьевского района перезахоронили останки 102 воинов Красной Армии, положив начало созданию военно-мемориального комплекса.

27-28 июня Владимир Путин вместе с президентом Польши Александром Квасьневским наблюдал у нас за совместными учениями Балтийского и Северного флотов.

С 1 июля в транзитных поездах через Литву, не имея визы, россияне отныне могли ехать, только получив упрощенный проездной документ.

5 июля после реконструкции открылся Московский рынок.

31 июля 2003-го сгорел теплоход «Михаил Чеботарев», который десять лет стоял возле двухъярусного моста, работая плавучей гостиницей. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

23 августа был освящен мемориал жертвам Второй мировой войны на улице Александра Невского.

1 сентября на улице Генерала Павлова повесили новую памятную доску – прежнюю украли «металлисты».

В сентябре открылось движение по реконструированному мосту на улице Горной. Так же рядом появилось новое разворотное кольцо.

В октябре на чемпионате мира по суточному бегу первой среди женщин вновь стала наша землячка Ирина Реутович.

17 октября на Ленинском проспекте, 25, все-таки удалось увековечить память писателя Всеволода Остена. Установить доску не давал хозяин магазина по соседству: мол, здесь не кладбище. Угомонился лишь после внушения из мэрии.

20 октября на стадионе «Балтика» заработал первый каток с искусственным льдом.

25 ноября завершилась реконструкция пункта пропуска «Багратионовск-Безледы», после чего он стал самым крупным погранпереходом на западной границе России.

10 декабря 2003-го в лицее № 23 открылся обновленный музей авиации и космонавтики. Главным гостем стал космонавт дважды Герой Советского Союза Юрий Романенко, в 1961 году окончивший эту школу (слева – его отец Виктор Романенко). Фото: Валерий Маначин

В декабре на Всемирных военных играх матрос контрактной службы Балтийского флота Светлана Колесова взяла золото в пятиборье.

25-27 декабря в области впервые находился Дед Мороз из Великого Устюга, который в 1998 году был объявлен родиной этого сказочного персонажа.