Фестиваль «Территория мира – Территория музыки»: кто будет выступать и как попасть на остров Канта

Откроют Остров только вечером, за два часа до старта программы, и только для гостей фестиваля. Фото: Александр КАТЕРУША

Фестиваль «Территория мира – Территория музыки» (6+) открылся музыкально-драматическим спектаклем по мотивам оперы Чайковского «Евгений Онегин». Спектакль представили Константин Хабенский и Ольга Литвинова, солисты Большого театра, камерный хор «Кириллица» и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» (художественный руководитель и главный дирижер – Юрий Башмет).

Фестиваль продлится все выходные, и у вас еще есть шанс попасть на концерты.

В связи с подготовкой и проведением фестиваля доступ на остров Канта 28 и 29 августа будет ограничен. С 10 до 15 часов пройти в Кафедральный собор можно будет при наличии билета на концерт, экскурсию или самостоятельный осмотр. Откроют остров только вечером, за два часа до старта программы, и только для гостей фестиваля. 28 и 29 августа попасть за Медовый мост можно будет с 17.00. В это время тех, кто придет с билетами на фестиваль, в качестве бонуса будет ждать бесплатный концерт органной музыки в Кафедральном соборе.

28 АВГУСТА, 19.00

«ПЕРВЫЕ!»

Гала - концерт победителей Международного конкурса имени П.И. Чайковского:

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Художественный

руководитель и главный дирижер – Юрий Башмет. Дирижер – Денис

Власенко;

Н. Римский-Корсаков. Увертюра к опере «Царская невеста». Исполняет

оркестр: Дж. Россини. Ария Изабеллы из оперы «Итальянка в Алжире». Н.

Римский-Корсаков. Ария Любаши из оперы «Царская невеста»; К. Сен-Санс.

3-я ария Далилы из оперы «Самсон и Далила». Солистка – Мария Баракова

(меццо-сопрано). А. Вивальди. «Времена года» («Лето» и «Осень»). Солист –

Сергей Догадин (скрипка). А. Хачатурян. Адажио из балета «Спартак.

Исполняет оркестр. А. Пьяццолла. Le Grand Tango, Дж. Соллима. Lamentatio.

Солист – Нарек Ахназарян (виолончель). С. Рахманинов. Концерт №3 для

фортепиано с оркестром, ре минор, части 2,3. Солист – Дмитрий Маслеев

(фортепиано).

Продолжительность – 1 час 30 минут (без антракта).

29 АВГУСТА, 19:00

«SUMMERTIME»

Вадим Эйленкриг (труба) и группа Eilenkrig Crew; специальный гость – Мариам Мерабова (вокал);

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Художественный

руководитель и главный дирижер Юрий Башмет. Дирижер Денис Власенко.

В программе концерта произведения Л. Бернстайна, М. Дэвиса, Р. Роджерса,

Л. Армстронга, Д. Шостаковича, Х. Родриго, Э. Артемьева, Г. Миллера.

Продолжительность – 1 час 30 минут (без антракта).