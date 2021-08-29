«Как же так, Саша?» В Калининграде вратарь умер во время матча

Александр Шишмарев. Фото: Группа "СОВЕТСКий футбол"

В субботу вечером на старейшей в России футбольной арене случилась трагедия. На стадионе «Балтика» в Калининграде проходила игра любительской «Балтийской лиги» между клубом «Красная Звезда» из Советска и молодежным составом «Балтики». В разгар матча игрок хозяев врезался во вратаря советчан Александра Шишмарева. Голкипер упал и потерял сознание. На поле выбежали врачи «Балтики», вызвали Скорую помощь. В течение часа медики пытались спасти жизнь футболисту. Но 23-летний вратарь скончался. Ужасное совпадение: в этот же день ровно 20 лет назад, 28 августа 2001 года, скончался вратарь ЦСКА Сергей Перхун, который также получил тяжелую травму во время матча.

- Калининградская областная федерация футбола, все футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра Шишмарева. При поддержке федерации, а также представителей некоторых любительских команд области, будут полностью покрыты расходы на организацию похорон. Искренне скорбим, - сообщили в федерации.

Сейчас в соцсетях - огромное количество соболезнований родным и близким Александра и от клубов калининградской лиги, и от друзей Александра, и от незнакомых людей. «Шиша, ты навсегда в наших сердцах», - пишет его друг Артем. «Ужас! Такой молодой парень! Совсем ребенок», - сокрушается Инна. «Господи, как жаль парня, вся жизнь впереди,» - пишет Жанна. «Ну, как же так, Саша???», - задает вопрос еще один близкий Александру человек.

А некоторые комментаторы обратили внимание на то, что карет Скорой помощи во время матча не было. Как не бывает медиков почти во время всех матчей любительских лиг – это, мол, слишком дорого как для клубов, так и для федерации.

Александр Шишмарев с детства занимался футболом. А летом 2021 года получил почетный приз – он стал лучшим вратарем футбольной лиги Советска.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Шишмарева.