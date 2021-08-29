«Был удар в грудную клетку»: что известно о гибели футболиста во время матча в Калининграде

Александр Шишмарев занимался футболом с 12 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Вечером в субботу в Калининграде проходил матч любительской лиги между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» из Советска. В разгар игры случилась трагедия. Жесткое столкновение во вратарской гостей, голкипер советчан Александр Шишмарев падает… Через час он умирает. Ни врачам «Балтики», ни медикам скорой, приехавшей, по разным оценками, то ли через 10, то ли 15 минут, спасти жизнь 23-летнего футболиста не удалось.

Поначалу думали, что причиной гибели Александра Шишмарева стала черепно-мозговая травма. Однако позже председатель Калининградской областной федерации футбола Александр Гвардис эту информацию опроверг. По его словам, после столкновения у Александра «запал язык» и он задохнулся. Позже подтвердила это и старшая сестра вратаря Анна Шишмарева.

- Был удар в грудную клетку, - пояснила она.

Отдельного внимания заслуживает то, как оказывали футболисту первую медицинскую помощь. На этот счет поднялось бурное обсуждение в социальных сетях. Удивляет то, что кареты скорой помощи во время матча не было. Представители любительской лиги говорят, что небогатым клубам иметь дежурных медиков попросту не по карману. В любом случае этим вопросом сейчас занимаются следственный комитет, начавший проверку всех обстоятельств ЧП, а также прокуратура Калининградской области.

- Прокуратура взяла на особый контроль ход проведения доследственной проверки по факту гибели футболиста и надзор за законностью принятого следствием решения. Кроме того, прокуратура организовала проверку своевременного и качественного оказания медицинской помощи во время матча, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Увлечение футболом Александр совмещал со службой в МЧС. Фото: СОЦСЕТИ

Александр Шишмарев, по словам его близких, занимался футболом с 12 лет. В последнее время играл в любительской лиге за «Красную Звезду» и учил детей игре в регби. Несколько лет назад пошел работать в МЧС, дослужился до сержанта.

- Гордилась Сашей и ставила его в пример - что он не такой как мы, - рассказывает близкая подруга Александра, знавшая его с детских лет. – Мы по клубам и барам в юном возрасте, а у него тренировки, тренировки и еще раз тренировки на уме. Потом вырос, появилась девушка, красивая милая девушка. Я все свадьбу ждала… Потом он в МЧС ушел, думаю, какой красавчик, еще и жизни спасает. На права сдал, радовалась каждому его достижению, но судьба так жестока. То чем он горел, то чем он жил, жизнь у него и отобрало…

Соболезнования родным и близким Александрам выразила сборная России по футболу. Теплые слова поддержки высказали множество российских клубов – и из Калинигградской области, и из других регионов нашей необъятной страны. Вот одно из этих трогательных сообщений: «Соболезнования от ФК Бежица (чемпионат Брянской области)... Покойся с миром, Вратарь...».

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования всем близким вратаря Александра Шишмарева.

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В субботу вечером на старейшей в России футбольной арене случилась трагедия. На стадионе «Балтика» в Калининграде проходила игра любительской «Балтийской лиги» между клубом «Красная Звезда» из Советска и молодежным составом «Балтики». В разгар матча игрок хозяев врезался во вратаря советчан Александра Шишмарева. Голкипер упал и потерял сознание. На поле выбежали врачи «Балтики», вызвали скорую помощь. В течение часа медики пытались спасти жизнь футболисту. Но 23-летний вратарь скончался (подробности).