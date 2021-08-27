В Гурьевске появится Парк света, в Черняховске - «Городская долина»

Так будет выглядеть Замковый пруд в Черняховске. Фото: Правительство Калининградской области

Накануне в Нижнем Новгороде в рамках форума «Среда для жизни» подвели итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения». Среди победителей - сразу четыре малых города Калининградской области: Гурьевск, Черняховск, Багратионовск и Зеленоградск.

- Муниципалитеты получат федеральную поддержку в размере 45 миллионов рублей (каждый), к которой мы добавим средства правительства Калининградской области и бизнеса, - сообщил на своей странице в Инстаграме губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Парк света в Гурьевске, вид сверху. Фото: Правительство Калининградской области

В частности, в Гурьевске на месте Центрального городского парка появится Парк света - территория с ярким функциональным освещением и световыми инсталляциями.

- В этом проекте продолжается тема взаимодействия человека и среды через способы восприятия, начало которой положено в Парке сенситивного развития, - рассказали в администрации муниципалитета. - Основной темой развития проекта на данной территории предлагается свет. Гурьевский Парк света в темное время суток может стать новым знаковым удивительным пространством, отличающимся от остальных общественных пространств города.

Благоустройство в Гурьевске коснется и озера, расположенного в парке. Фото: Правительство Калининградской области

В Зеленоградске будет реализован проект «Янтарное ожерелье», который, как отметили в пресс-службе регионального правительства, предусматривает создание комфортной городской среды в районе площади «Роза ветров», на улицах Московской, Ткаченко и прилегающих к ним территориям.

- Благодаря этой победе наш город сможет претендовать на грант в размере 100 млн рублей, - прокомментировали в администрации Зеленоградского городского округа, добавив, что это уже вторая победа в аналогичном конкурсе, ранее Зеленоградск выигрывал его в 2018 году.

Зеленоградск будущего. Фото: Правительство Калининградской области

Черняховск займется реновацией историко-ландшафтного пространства «Городская долина». Концепция проекта объединяет три ключевые ценности Черняховска - историческое наследие, ландшафт, культуру и творчество. «Городская долина» на самом деле будет состоять из семи тематических «долин»: «Русло истории», «Цветов», «Сказок», «Стрелков», «Городской сад», «Клевое место» и «Замковый пруд».

Что касается Багратионовска, то здесь благоустроят улицу Красноармейскую и прилегающие к ней территории, которые планируется сделать преимущественно пешеходными.

Новое благоустройство в Багратионовске. Фото: Правительство Калининградской области

Напомним, Всероссийской конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тыс. человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения. За четыре года благодаря победе в конкурсе реализованы проекты по благоустройству в Гурьевске, Советске, Гусеве, Светлогорске, Зеленоградске, Правдинске, Черняховске, Багратионовске и Немане.