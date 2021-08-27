Калининградская шпажистка Юлия Майя: Медаль посвящаю своей семье!

Российские шпажистки сразу после церемонии награждения. В центре - Юлия Майя.

На Паралимпиаде в Токио Калининградскую область представляют две спортсменки. Это заслуженный мастер спорта России по фехтованию на колясках Юлия Майя и мастер спорта международного класса по легкой атлетике Александра Ручкина. И если Саше еще предстоит показать себя 3 сентября, то для Юли соревнования завершились. В пятницу, 27 августа, наша спортсменка завоевала бронзовую медаль. Команда шпажисток из России, в которую входит и Юлия Майя, победила сборную Гонконга со счетом 45:34. Таким образом, шпажистки завоевали четвертую медаль для российских фехтовальщиков.

40-летняя фехтовальщица Юлия Майя в Токио выступала и накануне, 26 августа. Но завоевать призовое место в индивидуальном фехтовании на колясках ей не удалось, китаянка оказалась сильнее и проворнее.

- Очень обидный проигрыш в индивидуальном старте. Был напряженный бой со спортсменкой из Украины, а потом я проиграла китаянке бой за бронзовую медаль, - говорит «Комсомолке» Юлия.

Юлия – многократный чемпион России, многократный обладатель Кубков Мира, чемпионка Европы и мира по фехтованию на колясках.

Она признается, что после поражения плакала, и ее сын, который был все время на связи, очень переживал:

- Мне не хотелось даже долго разговаривать, не хотелось заряжать близких своим настроением. Они всячески меня подбадривали, и эта поддержка помогла. Даже несмотря на то, что соревнования поздно закончились, часов в 12, а в 5 утра мы уже встали и с самого утра провели несколько встреч.

Именно эти встречи в пятницу, 27 августа, и принесли сборной России бронзу в командных соревнованиях по фехтованию на колясках. Золото у Китая, серебро взяла Украина.

- Я рада бронзе. Конечно, хотелось большего, но не получилось. Сделаем выводы и учтем ошибки, чтобы выступить достойнее на следующей Паралимпиаде в Париже, - говорит Юлия.

Тяжело ей пришлось еще и потому, что рядом не было тренера-мужа Вивьена Майя. Он остался в Калининграде - так решили в Паралимпийском комитете.

- Мы вместе обычно разминаемся перед каждым боем, - рассказывает спортсменка. - А тут меня никто не разминал, не давал уроков и советов, а в нашем спорте это важно. Бронзовую медаль я посвящаю своей семье, мужу, сыну и дочке. Я давно вдали от дома. С 3 августа мы на сборах, и уже утомила эта обстановка. Так хочется обнять родных! Хотя Япония принимает прекрасно и, как всегда, поражает организацией и техническим прогрессом. Здесь все здорово, но хочется домой.

Юлия - многократный чемпион России, многократный обладатель Кубков мира, чемпионка Европы и мира по фехтованию на колясках.

Юля родилась в Сибири, инвалид с детства. Занималась плаванием, а с 2010 года увлеклась фехтованием. Признается, что главная заслуга в приобщении к спорту принадлежит ее маме. В Токио она выступает сразу за два региона: Омскую и Калининградскую области. В Калининграде Юлия с мужем Вивьеном Майя, чемпионом Франции и этапов Кубка мира, уже несколько лет тренирует детей-инвалидов.