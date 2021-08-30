Погода на неделю в Калининграде: северный ветер, дожди и падение температуры

Скоро настанет время подумать и о смене гардероба. Фото: Александр Подгорчук

Уходящий август все еще пытается сгладить впечатление, одаривая нас сравнительно теплой погодой, но сильно в этом уже не преуспеет. На стыке лета и осени наш регион оказался под влиянием сразу двух систем - Скандинавского антициклона и южного циклона.

В понедельник температура в Калининграде составит +20 градусов и, судя по всему, в ближайшие дни до этой отметки столбик термометра больше не заберется. В последний летний день начнется похолодание – воздух остынет до +16..+18. И сегодня, и завтра ожидаются дожди.

- За счет увеличения барического градиента во вторник и среду также ожидается усиление северного и северо-восточного ветра, - предупреждают в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным портала rp5.ru, 1 сентября порывы в Калининграде могут достигать скорости 15 метров в секунду. Температура с наступлением осени практически не изменится – все те же +17..+19 градусов, которые прогнозируются до конца недели.

Атмосферное давление будет расти с понедельника по четверг включительно, доберется до уровня 763 миллиметра ртутного столба и затем начнет плавно снижаться.