«Лечился от ковида в Москве, потом вернулся»: в Калининграде умер бывший депутат Федор Ярошевич

2003 год. Федор Ярошевич руководит установкой памятника императрице Елизавете в Балтийске. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Накануне в Калининграде скончался бывший депутат областной думы, экс-глава Балтийского городского округа Федор Ярошевич.

- Он несколько лет болел, у него был гипертонический криз, - рассказал «Комсомолке» экс-глава Балтийска Александр Кузнецов, хорошо знавший Ярошевича. – Впоследствии Федор Григорьевич перенес ковид, лечился в Москве, но очень скучал по городу, вернулся в Калининград…

Федора Ярошевича хорошо помнят калининградские журналисты - в нулевые он был одним из самых ярких политиков. За словом обычно в карман не лез, причем зачастую это слово было весьма крепким. На откровенный разговор мог нарваться и журналист, обратившийся к политику за комментарием. Да и на заседаниях областной думы Ярошевич мог довольно жестко и безапелляционно рубить «правду-матку».

- Он всю жизнь искал себя, мечтал о вечном успехе. Эх, Федя, Федя… - вздыхает Александр Кузнецов.

В политику Федор Ярошевич пришел из бизнеса - в эпоху первичного накопления капитала он возглавлял компанию «Калининградморнефтегаз», затем трудился на руководящих должностях в калининградском «Лукойле»: вначале был гендиректором, затем председателем совета директоров. В 1997 году Федор Григорьевич впервые избрался в областную думу, в 2000-м повторил успех. В 1998 году баллотировался на пост мэра Калининграда, однако, несмотря на широкую избирательную кампанию, проиграл.

В начале нулевых Федор Ярошевич возглавил фонд «Елизаветинский», который занимался организацией установки в Балтийске памятника императрице Елизавете Петровне. Памятное событие произошло в 2003 году. А в следующем году Ярошевич становится главой Балтийского городского округа.

- Балтийску очень много помогал, - вспоминает те годы Александр Кузнецов, который был предшественником Ярошевича на посту мэра Балтийска.

Кроме прочего запомнился Федор Ярошевич и долгоиграющим конфликтом с экс-губернатором Георгием Боосом. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Пребывание на посту главы муниципалитета безоблачным у Ярошевича не получилось. Несколько лет прошли под знаком конфликта с тогдашним губернатором Калининградской области Георгием Боосом, пытавшимся построить в области «муниципальную вертикаль». Ярошевич встраиваться в вертикаль решительно не хотел и отчаянно сопротивлялся. Мэра пытались снять с должности по суду, но он в итоге устоял - отработал на посту главы Балтийска пять лет и уволился по собственному желанию.

После ухода из публичной политики Ярошевич вернулся в бизнес, занимался строительством. Некоторое время жил в Приморском крае, где возглавлял одно из государственных энергетических предприятий. Последние годы жил в Калининграде.

Федору Ярошевичу было 66 лет.