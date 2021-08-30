Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2021 15:13

«Лечился от ковида в Москве, потом вернулся»: в Калининграде умер бывший депутат Федор Ярошевич

Федор Григорьевич запомнился как один из самых ярких калининградских политиков нулевых годов
Алексей ДЕНИСЕНКОВАлексей ДЕНИСЕНКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
2003 год. Федор Ярошевич руководит установкой памятника императрице Елизавете в Балтийске.

2003 год. Федор Ярошевич руководит установкой памятника императрице Елизавете в Балтийске.

Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Накануне в Калининграде скончался бывший депутат областной думы, экс-глава Балтийского городского округа Федор Ярошевич.

- Он несколько лет болел, у него был гипертонический криз, - рассказал «Комсомолке» экс-глава Балтийска Александр Кузнецов, хорошо знавший Ярошевича. – Впоследствии Федор Григорьевич перенес ковид, лечился в Москве, но очень скучал по городу, вернулся в Калининград…

Федора Ярошевича хорошо помнят калининградские журналисты - в нулевые он был одним из самых ярких политиков. За словом обычно в карман не лез, причем зачастую это слово было весьма крепким. На откровенный разговор мог нарваться и журналист, обратившийся к политику за комментарием. Да и на заседаниях областной думы Ярошевич мог довольно жестко и безапелляционно рубить «правду-матку».

- Он всю жизнь искал себя, мечтал о вечном успехе. Эх, Федя, Федя… - вздыхает Александр Кузнецов.

В политику Федор Ярошевич пришел из бизнеса - в эпоху первичного накопления капитала он возглавлял компанию «Калининградморнефтегаз», затем трудился на руководящих должностях в калининградском «Лукойле»: вначале был гендиректором, затем председателем совета директоров. В 1997 году Федор Григорьевич впервые избрался в областную думу, в 2000-м повторил успех. В 1998 году баллотировался на пост мэра Калининграда, однако, несмотря на широкую избирательную кампанию, проиграл.

В начале нулевых Федор Ярошевич возглавил фонд «Елизаветинский», который занимался организацией установки в Балтийске памятника императрице Елизавете Петровне. Памятное событие произошло в 2003 году. А в следующем году Ярошевич становится главой Балтийского городского округа.

- Балтийску очень много помогал, - вспоминает те годы Александр Кузнецов, который был предшественником Ярошевича на посту мэра Балтийска.

Кроме прочего запомнился Федор Ярошевич и долгоиграющим конфликтом с экс-губернатором Георгием Боосом.

Кроме прочего запомнился Федор Ярошевич и долгоиграющим конфликтом с экс-губернатором Георгием Боосом.

Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Пребывание на посту главы муниципалитета безоблачным у Ярошевича не получилось. Несколько лет прошли под знаком конфликта с тогдашним губернатором Калининградской области Георгием Боосом, пытавшимся построить в области «муниципальную вертикаль». Ярошевич встраиваться в вертикаль решительно не хотел и отчаянно сопротивлялся. Мэра пытались снять с должности по суду, но он в итоге устоял - отработал на посту главы Балтийска пять лет и уволился по собственному желанию.

После ухода из публичной политики Ярошевич вернулся в бизнес, занимался строительством. Некоторое время жил в Приморском крае, где возглавлял одно из государственных энергетических предприятий. Последние годы жил в Калининграде.

Федору Ярошевичу было 66 лет.

УТРАТЫ