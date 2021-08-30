Хабенский забыл текст, а часы Кафедрального собора били набат

Публика поддержала актера аплодисментами. Фото: Александр Подгорчук

Фестиваль «Территория мира - Территория музыки» на острове Канта открылся большим концертом в пятницу, 27 августа. Под открытым небом и на еще не остывшем августовском воздухе давали музыкально-драматический спектакль по мотивам оперы Чайковского «Евгений Онегин».

«Зритель был довольно благосклонен...»

Свободных мест на пластиковых креслах почти не было. Текст читали актеры Константин Хабенский и Ольга Литвинова, партии исполняли солисты Большого театра и хор, играл Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета. Фраки, платья, великолепная музыка. Красота!

Правда, Константин Хабенский, читая текст «Евгения Онегина» со сцены, пару раз запнулся. Даже пришлось вернуться на строчку назад и начать заново. Публика поддержала актера аплодисментами. Тот сделал виноватое лицо.

Уже после выступления Хабенский пояснил журналистам свои запинки.

- Зритель был довольно благосклонен по отношению к нам несмотря ни на что. Тем не менее, мне кажется, это была такая дружеская беседа, дружеский разговор, - сказал он, легко улыбаясь.

- Вы несколько раз сбились. Плохо подготовились или волновались? Что это было? - спрашиваю.

- И то, и другое. И непонятно, чего больше. Текст вроде… Нет, такое бывает, - признался артист. - В такие моменты я чувствую, что я живой человек и в зале живые люди…

Юрий Башмет. Фото: Александр Подгорчук

Стоит отметить, что запинки Константина Хабенского не испортили общего впечатления, зритель был в восторге и от стихов, и от музыки.

- Мы поставили цель - сделать оперу более доступной, - сказал после концерта Юрий Башмет. - Если человек пришел первый раз, ему очень трудно. Это огромные затраты у слушателя. Вот уже в следующий раз тот, кому понравилось, если он вдумчивый, пойдет с удовольствием и в оригинале всю оперу прослушает.

Вечерний звон

Во второй день фестиваля, 28 августа, публика наслаждалась концертом лауреатов первых премий одного из самых престижных конкурсов в мире - Международного конкурса имени Чайковского. Звучали произведения Россини, Римского-Корсакова, Хачатуряна, Сен-Санса, Пьяццоллы, Рахманинова…

Фестиваль продолжался три дня. Фото: Александр Подгорчук

Не обошлось без казусов. Во время выступления скрипача Сергея Догадина и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» начали бить часы на башне Кафедрального собора. Это случалось и ранее (что удивительного, часы-то с боем), поэтому поначалу зрители и музыканты не придали никакого значения. На местах зашевелились, когда стало понятно, что бой не утихает. Положенные восемь раз (было как раз 8 вечера) часы пробили, но продолжали звенеть снова и снова! Публика смотрела на башню, пытаясь понять, в чем дело. Кто-то начал снимать происходящее на телефон и тихонечко хихикать.

- Часы били и били. В какой-то момент это уже было настолько неестественно… Я даже затрудняюсь сказать, сколько по времени они били, но минут 5-7 так точно. Волонтеры суетились. И, судя по всему, кто-то из ответственного персонала поторопился исправлять ситуацию, - рассказывает калининградка Марина, которая сидела аккурат под башней и хорошо слышала назойливый бой.

По ее словам, в какой-то момент музыканты на сцене ждали, когда часы затихнут, но, не дождавшись, вернулись к исполнению Вивальди. Дальше - больше. Во время выступления скрипача еще и трансляция прервалась. Никак мистика!

Впрочем, все оказалось куда проще, но совсем уж неожиданно. Уже после выступления в Инстаграме Кафедрального собора появилось объяснение: «Ровно в 20.00 часы на башне Кафедрального собора забили набат. Это случилось в память о трагических днях, днях налетов английской авиации в 1944 году». (В ночь на 27 августа 1944 года был совершен первый массированный налет на Кёнигсберг.)

Обсуждали часы и в интернете уже после концерта.

«Очень символично!» - подумал кто-то.

«Не знала, что эти часы так умеют бить», - написала в соцсетях одна из подписчиц.

«В программе концертов нужно было предусмотреть паузу для этого, донести эту информацию до зрителей. По факту вышло негармонично», - вот еще мнение. И с ним, пожалуй, можно согласиться. Было бы куда лучше, если бы на этом звоне правильно акцентировали внимание и как-то предупредили собравшуюся публику. Вот тогда обошлось бы без догадок и домыслов, суеты и волнений. Наконец, к этому набату были бы готовы музыканты.

Фестиваль завершился в воскресенье, 29 августа, концертом Вадима Эйленкрига (труба) с группой Eilenkrig Crew и Мариам Мерабовой, известной широкой публике по шоу «Голос». Зрители услышали произведения Бернстайна, Армстронга, Шостаковича, Миллера и др. в сопровождении Государственного симфонического оркестра.