Президент областной федерации футбола - о смерти вратаря в Калининграде: Нападающий тянулся за мячом и ударил коленкой в область сердца

По предварительным данным, у Александра произошла рефлекторная остановка сердца. Фото: СОЦСЕТИ

Трагедия произошла вечером в субботу, 28 августа, в Калининграде. В разгар матча любительской лиги 23-летний вратарь «Красной Звезды» из Советска Александр Шишмарев столкнулся с футболистом «Балтики-М» и скончался от полученной травмы. По предварительным данным, у Александра произошла рефлекторная остановка сердца.

О том, что происходило в тот роковой вечер, «Комсомолке» рассказал президент федерации футбола Калининградской области Александр Гвардис.

- Мы все проанализировали, но делом занимается Следственный комитет. Столкновение было внизу, на траве, во вратарской площадке. Один, нападающий, тянулся за мячом в подкате, а Саша играл как вратарь, лежа, прыгнув за мячом. Так и получилось - навстречу друг другу. И тот коленкой ударил в область сердца.

- Врач «Балтики» на месте сразу пытался оказать помощь?

- На каждой игре у нас всегда есть дежурный медицинский работник. Здесь была девушка, которая официально работает врачом «Балтики».

- Это опытный специалист?

- Я не доктор, не могу сказать.

- Через сколько приехала скорая помощь?

- Через 19 минут. Оценить, долго это или быстро, я не могу, это не моя епархия.

- Должны ли присутствовать бригады скорой помощи на матчах любительской лиги?

- Нет, скорая помощь не должна присутствовать. Она присутствует только на официальных спортивных турнирах, а на товарищеских матчах обязательно присутствие только врача. Есть регламент, все прописано. Допустим, мы недавно проводили соревнования «Северо-Запад 2004 год». У нас на каждом абсолютно матче дежурила скорая помощь. У нас с ними заключен официально договор, все прописано…

- После этого трагического случая какие выводы будут сделаны? Может быть, какая-то будет корректировка в плане присутствия медработников?

- Сложно сказать. Играют любительские команды, у которых нет бюджета. Стоимость скорой помощи в час - 3 тысячи рублей. Представим, когда играют юноши и взрослые, это три с лишним часа, то есть 10 тысяч рублей. По 5 тысяч с команды. Неподъемные деньги для любительских коллективов.

Мы в этом году не устраиваем первенство области из-за того, что Роспотребнадзор разрешил его проводить только при условии, что перед каждой игрой все участники должны сдать ПЦР-тест, который стоит 2 с лишним тысячи рублей. В команде 20 человек. Представьте, где взять 40 тысяч любительской команде каждую игру?

То, что случилось, - это несчастный случай. Подобный случай, когда игрок умер во время матча на поле, последний раз в Калининградской области был в 1977 году.

Александр Гвардис отметил, что федерация футбола берет на себя все расходы, связанные с похоронами, а в следующем году за счет федерации будет установлен памятник на кладбище.

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