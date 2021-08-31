«Пандемии конец?»: В Калининграде замироточила икона Амвросия Оптинского

Говорят, образ Амвросия Оптинского «заплакал» прямо перед литургией. Фото: Александр КАТЕРУША

О чуде прихожанам Крестовоздвиженского собора объявили непосредственно во время воскресной службы. Батюшка сообщил, что одна из икон замироточила. Говорят, образ Амвросия Оптинского «заплакал» прямо перед литургией.

- Я очень, очень верю, что это Амвросий предупреждает нас о конце пандемии! Знаете, как он сам говорил? «Древних христиан враг искушал мучениями, а нынешних - болезнями и помыслами», - взволнованно рассказала нам прихожанка Ирина Вишнева. - Ну а пока к святыне надо спешить! Она живая.

По своей архитектуре Крестовоздвиженский собор (бывшая Кройцкирха) - один из самых необычных храмов Калининградской области. Фото: Александр КАТЕРУША

Мы и поспешили. В послеобеденное время в храме на улице Генерала Павлова ни души. Поднимаемся на второй этаж. Здесь не так темно, как на первом этаже, и можно легко рассмотреть все иконы.

На доске с изображением старца Амвросия (в миру его звали Александром Гренковым) видны подтеки, но характерных «слез» не замечаем.

- Да, икона Амвросия Оптинского мироточила в минувшее воскресенье. С нее капало масло. На полу мы обнаружили следы. А сейчас, наверное, перестала «плакать», - объяснила служительница храма.

В пресс-службе Калининградской епархии нам сказали, что иконы мироточат во многих храмах во всем мире и удивляться нечему. Словом, от комментариев отказались.

Считается, что икона Амвросия Оптинского помогает в любых житейских делах и проблемах, в исцелении от душевных и телесных заболеваний. Может, действительно «слезы» показывают нам, что пандемии пришел конец?