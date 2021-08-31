В Калининграде установят камеры, чтобы следить за теми, кто выбрасывает мусор

Шкафы для раздельного сбора установлены на 30 площадках. Фото: Александр КАТЕРУША

Вам повезло, если контейнерная площадка для сбора мусора в вашем дворе аккуратная, чистая и оборудована ящиками для раздельного сбора пластика и стекла. Но так не у всех калининградцев и сейчас власти города намерены навести порядок.

- Нареканий и жалоб много. И я, как любой житель нашего города, хочу выходить из своей квартиры в чистый подъезд, в убранный двор и не видеть переполненные площадки накопления твердых коммунальных отходов. Это проблема, которую нужно решать, - сказала во вторник после оперативного совещания глава администрации Елена Дятлова.

В Калининграде всего 349 муниципальных площадок. По словам Елены Дятловой, 99 из них будут закончены и приведены в порядок в этом году с обустройством подъездов и подходов, с замощением самой площадки.

- Будем менять кески на однокубовые контейнеры, будем над ними ставить крышу, чтобы не лилась вода, – говорит глава администрации.

В скором времени обустроят площадки по адресам: ул. Суворова, 47, ул. П. Морозова, 67, ул. Батальная, 95, ул. П. Морозова, 102, ул. А. Невского, 23-27, ул. Пролетарская, 61а, ул. Харьковская, 20, ул. Харьковская, 40, ул. Тимирязева, 6, ул. Челюскинская, 14, ул. Славянская, 47, пер. Сухумский, 6. Здесь запланировано устройство твердого водонепроницаемого основания, ограждения из металлопрофиля с трех сторон и крыши.

Оборудование контейнерных площадок по улице Дадаева, 56 и Транспортная, 12 запланировано после работ муниципального учреждения «Городское дорожное строительство и ремонт».

Между тем в городе на 30 площадках уже установили шкафы для раздельного сбора и организован вывоз отходов, содержащих полезные компоненты. Уже в следующем году будут решать вопрос с остальными 250 контейнерными площадками.

Отдельно рассказала глава администрации и об актах вандализма:

- Да, поджигают контейнеры. Кроме того, люди зачастую в контейнеры для раздельного сбора мусора опускают не отдельно пластик и стекло, а общие пакеты. Мы, представьте, занимаемся тем, что уменьшаем диаметр отверстия, чтобы физически туда невозможно было опустить пакет. В этом случае я не знаю способа кроме как установка камер и опубличивание! По-другому невозможно бороться. Будем прямо показывать людей. Чтобы уважаемые жители Калининграда не выкидывали в контейнеры общие пакеты с мусором. Потому что переработчику очень сложно потом.

Где именно будут демонстрировать фото или видео с «мусорными нарушителями», пока непонятно.