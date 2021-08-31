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Общество31 августа 2021 20:16

В Калининграде подрядчик срывает сроки сдачи Автомобильной и начало ремонта Карташева

Городские власти обещают применить штрафные санкции
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Ремонт улицы Соммера тоже затянулся, но на этот раз не по вине подрядчика.

Ремонт улицы Соммера тоже затянулся, но на этот раз не по вине подрядчика.

Фото: Александр Подгорчук

Ремонт улицы Соммера от Ленинского проспекта до улицы Иванникова в Калининграде продолжается, и, кажется, конца и края не видно.

- Реконструкция улицы затянулась, но затянулась не по вине подрядчика. Мы вскрыли покрытие, посмотрели сети теплоснабжения и чуть приостановили контракт, решили сделать замену сетей. До конца ноября закончим эти работы, завершим всю реконструкцию, - пояснила во вторник после оперативного совещания глава администрации Елена Дятлова.

А что с оставшейся частью улицы от Иванникова до памятника-танка? Это третий этап работ, он проектируется. А работать начнут там только в следующем году.

Ждут калининградцы и окончания ремонта на улице Автомобильной. Подрядчик должен был завершить работы к сентябрю, но в срок не укладывается.

- У меня были сомнения по завершению в срок данного контракта, что и происходит. Подрядчик работает и устраняет замечания. За каждый день просрочки подрядная организация будет наказана штрафными санкциями, - сказала Елена Дятлова.

Та же компания никак не может приступить к работам на улице Карташева. Все из-за того, что до сих пор не представлены договоры и четкий внятный график исполнения работ с субподрядными организациями.

- На этом объекте порядка 60 процентов стоимости контракта - это обустройство сетей канализации, ливневой канализации, перекладка сетей водоснабжения. Своими силами эта подрядная организация выполнить работы не может. И до тех пор, пока мы не увидим договора с субподрядными организациями, до тех пор, пока мы не увидим четкий план производственных работ, мы не будем делать перекрытие улиц, - сказала Елена Дятлова и напомнила ошибки предыдущих лет. Например, когда при ремонте улицы Киевской перекрыли дорогу, а рабочих на месте не было.

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