В Калининграде начался ремонт ворот бывшего Лебенихтского госпиталя

Возле ворот уже установили строительные леса. Фото: служба охраны ОКН.

В Калининграде начался ремонт арки бывшего Лебенихтского госпиталя на улице Черепичной. Как сообщает руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, расходы на себя взял калининградец Алексей Снегур, который в начале года был оштрафован за незаконную реконструкцию соседнего здания, находящегося в его собственности.

Так здание выглядело до войны. Фото: prussia39.ru

ОРЕЛ ПРЕТКНОВЕНИЯ

- Сейчас работы проводятся по проекту, согласованному службой, - заявил Маслов. - Само здание тоже приводится в порядок по проекту регенерации историко-градостроительной среды, который был одобрен на градосовете области. Если все сделают как в проектах, будет очень даже симпатично. Причем планируется довольно стильная архитектурная подсветка.

Корреспондент «Комсомолки» побеседовал с представителем собственника здания и попытался выяснить, что появится на улице Черепичной после окончания реконструкции.

- Мы разгребли свалку, которая там находилась, и разогнали наркоманов и бомжей, которые там тусовались. Приводим здание в порядок. Предполагаем, что там будет офис, - пояснил Снегур. - Про сроки: если бы городские власти не судились с нами до сих пор, то у горожан было бы уже еще одно достопримечательное место.

Снегур решил не конкретизировать, какие именно офисы разместятся в здании, зато сообщил, что готов восстановить орла на воротах.

- Мы бы хотели это сделать, и есть все возможности. Но существуют проблемы сверху... - рассказал представитель собственника. - Эти эскизы, которые у нас на руках, делал художник-реставратор.

Что именно за проблемы с восстановлением орла, выяснить пока не удалось, однако Евгений Маслов пояснил, что в проекте ремонта арки его нет, а есть только шар, на котором этот орел «гнездился». По всей вероятности, городские и региональные власти еще не решили, стоит ли возвращать имперскую птицу (а вдруг обвинят в германизации?), а потому вопрос может быть вынесен на публику для дискуссии.

ГАРАЖИ ПОКА НЕ СНЕСЛИ

В восстановлении ворот есть и еще одна проблема - это окружающая среда. Дело в том, что в непосредственной близости от будущих офисов расположены старые гаражи, которые по решению городских властей должны быть снесены собственниками до 9 сентября этого года. Однако не все собственники спешат ломать свое имущество, и гаражи продолжают собирать вокруг себя горы мусора.

- В этом месте можно сделать прекрасный сквер, - считает Снегур. - Там, где сейчас самостройные гаражи, можно установить исторические фото этих мест. Там достаточно много сохранилось исторических зданий, и в прекрасном виде некоторые. Если приложить небольшие усилия к этому, можно сделать нереально крутое место для калининградцев и туристов. Просто стыдно, когда много раз за день приходили люди и фотографировались на фоне разваливающейся арки...

Проект, который рассматривали на Градсовете.

Напомним, что проект восстановления рассматривался на градостроительном совете в областном правительстве в апреле этого года. Тогда эксперты отметили, что концепция предполагает восстановление разрушающейся арки Лебенихтского госпиталя, снос самостроя и благоустройство прилегающей территории у памятника архитектуры. Само же здание, за которое взялся собственник (оно расположено по адресу: улица Черепичная, дом 17а), будет им отремонтировано в соответствии с заявленным проектом.