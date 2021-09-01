Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2021 2:26

Погода на сентябрь в Калининграде: сначала – шторм и холод, потом - бабье лето

Синоптики прогнозируют потепление, но нам придется запастись терпением
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На этой неделе картина за окном будет резко меняться.

На этой неделе картина за окном будет резко меняться.

Фото: Александр Подгорчук

Всего шесть лет назад, 1 сентября 2015 года, температура воздуха в Калининграде поднималась до +33 градусов. Тот день вошел в историю, установив абсолютный рекорд для первого месяца осени в нашем городе. В 2021 году погода на такие сюрпризы вряд ли расщедрится, но надежда на потепление есть.

Впрочем, и сегодняшний день нельзя назвать холодным. Гидрометцентр России прогнозирует до +18 градусов и преимущественно без осадков. По ощущениям температура может показаться более низкой из-за порывистого северного ветра, чья скорость будет достигать 16 метров в секунду.

В четверг картина за окном останется практически неизменной: облачно и +18 градусов, но ветер немного стихнет.

В пятницу воздух в Калининграде внезапно прогреется до +20. При этом ветер разыграется с новой силой и на этот раз его порывы могут достигать 18 метров в секунду На выходных стихия уступит место похолоданию: в субботу и воскресенье ожидается +15..+16 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал из-за предстоящего понижения температуры не расстраиваться.

- Когда в сентябре наступает холодная погода, это всегда предвестник бабьего лета, - обнадежил метеоролог.

Погода