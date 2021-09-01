Погода на сентябрь в Калининграде: сначала – шторм и холод, потом - бабье лето

На этой неделе картина за окном будет резко меняться. Фото: Александр Подгорчук

Всего шесть лет назад, 1 сентября 2015 года, температура воздуха в Калининграде поднималась до +33 градусов. Тот день вошел в историю, установив абсолютный рекорд для первого месяца осени в нашем городе. В 2021 году погода на такие сюрпризы вряд ли расщедрится, но надежда на потепление есть.

Впрочем, и сегодняшний день нельзя назвать холодным. Гидрометцентр России прогнозирует до +18 градусов и преимущественно без осадков. По ощущениям температура может показаться более низкой из-за порывистого северного ветра, чья скорость будет достигать 16 метров в секунду.

В четверг картина за окном останется практически неизменной: облачно и +18 градусов, но ветер немного стихнет.

В пятницу воздух в Калининграде внезапно прогреется до +20. При этом ветер разыграется с новой силой и на этот раз его порывы могут достигать 18 метров в секунду На выходных стихия уступит место похолоданию: в субботу и воскресенье ожидается +15..+16 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал из-за предстоящего понижения температуры не расстраиваться.

- Когда в сентябре наступает холодная погода, это всегда предвестник бабьего лета, - обнадежил метеоролог.